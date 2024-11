Attaque de drones record contre l’Ukraine, réunion avec l’Otan

L'Ukraine a dit mardi avoir été visée dans la nuit par une attaque record de drones russes. Cette attaque intervient en pleine escalade de la guerre et de menaces de Vladimir Poutine, après son recours à un missile capable de transporter une charge nucléaire.

(Keystone-ATS) Dans ce contexte très tendu, les ambassadeurs de l’Otan et de l’Ukraine se retrouvent mardi à Bruxelles. Si Kiev a dit attendre des décisions « concrètes » de cette réunion, des diplomates de l’Alliance se montrent plus prudents.

L’Ukraine a annoncé avoir été la cible durant la nuit d’une attaque russe avec un nombre record de 188 drones de combat qui ont endommagé, selon Kiev, des immeubles résidentiels et des « infrastructures essentielles », sans faire de victimes. Quatre missiles balistiques Iskander-M ont également été tirés, selon l’armée de l’air ukrainienne.

Moscou et Kiev ont intensifié leurs attaques de drones et de missiles ces dernières semaines, l’Ukraine ayant récemment tiré des missiles occidentaux ATACMS et Storm Shadow à longue portée sur la Russie qui continue de pilonner son territoire depuis le début de l’invasion de son voisin il y a bientôt trois ans. Moscou a de son côté frappé jeudi l’Ukraine avec un missile balistique de dernière génération capable de porter une charge nucléaire et M. Poutine a menacé également de frapper l’Europe et les Etats-Unis.

L’Ukraine a d’ores et déjà indiqué qu’elle ne cédait pas à ces sommations, mais n’a pas dit si elle avait réutilisé ses ATACMS, notamment dans la région russe de Koursk partiellement occupée par les forces ukrainiennes depuis août. Le Kremlin a refusé de se prononcer, tout en rendant une fois encore les Etats-Unis responsables de « l’escalade » en cours.

Infrastructures essentielles touchées

Dans la nuit de lundi à mardi, « des sites d’infrastructures essentielles ont été touchés » et « dans plusieurs régions, des maisons et immeubles résidentiels ont été endommagés », a indiqué l’armée de l’air ukrainienne sans donner plus de précision.

La Russie mène depuis des mois une campagne visant des sites énergétiques ukrainiens, plongeant dans le noir des millions d’Ukrainiens, tactique décrite à Kiev comme destinée à terroriser la population civile. A l’aube mardi, la défense aérienne a réussi à abattre 76 drones dans 17 régions ukrainiennes et 95 autres appareils sont probablement tombés du fait du brouillage électronique par l’armée ukrainienne, selon l’armée de l’air.

A Kiev, les journalistes de l’AFP ont entendu des explosions pendant l’alerte aérienne qui a duré plus de cinq heures. Selon l’administration militaire, « plus de 10 drones » russes visant la ville ont été détruits. Plus tard dans la journée, l’ambassadrice ukrainienne auprès de l’Otan doit rencontrer à la demande de Kiev ses homologues de l’Alliance à Bruxelles, une réunion qui fait suite au tir du missile expérimental russe.

L’Ukraine a demandé à ses alliés occidentaux de lui fournir de nouveaux systèmes de défense antiaérienne de dernière génération, bien que Moscou ait assuré que ces missiles, baptisés « Orechnik » (« Noisetier » en russe), soient impossibles à intercepter.

Réunion Otan-Ukraine

La Russie a de son côté promis de multiplier ce type d’attaques si Kiev continuait d’utiliser des missiles occidentaux en territoire russe. Vladimir Poutine a aussi menacé de frapper les pays fournissant ces armes aux Ukrainiens. Les ambassadeurs occidentaux devraient réaffirmer leur soutien à Kiev.

Le Kremlin, via le porte-parole Dmitri Peskov, a lui balayé la portée de la réunion: « Il est peu probable que des décisions importantes soient prises au niveau des ambassadeurs ». Ce regain de tensions intervient au moment où les Européens et Kiev redoutent un arrêt du soutien militaire américain à l’Ukraine avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, et la conclusion d’un accord au détriment de l’Ukraine.

Et l’intensification d’attaques russes apparaît comme une tentative de Moscou de renforcer sa position avant d’éventuelles négociations. La Russie a aussi reçu le renfort de milliers de soldats nord-coréens qui devraient, selon Washington, combattre « bientôt » les forces ukrainiennes.

L’aide militaire de Washington est cruciale pour l’Ukraine dont l’armée épuisée recule depuis des mois face aux troupes russes, plus nombreuses et mieux armées. Mardi, la Russie a ainsi revendiqué la prise d’un nouveau village, cette fois de la région de Kharkiv (nord-est).