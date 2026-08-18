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Aucun train durant un an sur la ligne entre Sonceboz et Moutier

Keystone-SDA

La ligne ferroviaire reliant Sonceboz (BE) à Moutier (JU) va connaître un chantier d'envergure d'un coût de 100 millions de francs pour moderniser les infrastructures. Du 8 septembre 2026 au 4 septembre 2027, aucun train ne circulera sur ce tronçon de 24 kilomètres.

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1 minute

(Keystone-ATS) Ce projet d’une durée d’un an vise à remettre à neuf l’ensemble de la ligne, notamment les voies, les lignes de contact, les passages à niveau et les installations de sécurité. Les gares de Tavannes, de Reconvilier, de Malleray-Bévilard et de Court seront adaptées afin de permettre l’accès de plain-pied aux trains.

Pendant la même période, le trafic ferroviaire des Chemins de fer du Jura (CJ) sera également interrompu entre Tavannes et Tramelan puis Les Reussilles. Pour offrir des déplacements à la clientèle pendant l’interruption du trafic, un service de bus de remplacement sera mis en place, indiquent mardi les CFF.

Selon le parcours, les temps de trajet seront prolongés. Un voyage entre Sonceboz et Moutier va durer 18 minutes supplémentaires, précisent les CFF qui ont opté pour une interruption totale de la ligne d’un an. Cette méthode de travail permet de concentrer tous les chantiers sur une période et de limiter les travaux de nuit.

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