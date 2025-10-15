La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Augmentation record des concentrations de CO2 l’année dernière

Keystone-SDA

La concentration de CO2 dans l'atmosphère a observé une augmentation sans précédent l'année dernière, de 3,5 parties par million (ppm). Dans un rapport mercredi à Genève, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) l'attribue aux émissions mais aussi aux incendies.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Autre problème, l’absorption de CO2 par les écosystèmes terrestres ou les océans a diminué l’année dernière en raison de l’augmentation des températures. Environ la moitié des émissions de ce gaz à effet de serre restent dans l’air.

Le niveau des concentrations s’est approché l’année dernière de 424 ppm. La progression a été multipliée par trois par rapport à il y a quelques décennies.

«Une réduction des émissions est par conséquent indispensable non seulement pour notre climat mais aussi pour notre sécurité économique et notre bien-être communautaire», estime la numéro deux de l’OMM, Ko Barrett. Les concentrations de méthane et d’oxyde nitreux, autres gaz à effet de serre qui restent longtemps dans l’atmosphère, ont aussi atteint des records l’année dernière.

