BE: le Grand Conseil entame une révision totale de l’aide sociale
Le Grand Conseil bernois a entamé mercredi des discussions concernant la loi sur l'aide sociale. Les débats dureront plusieurs jours.
(Keystone-ATS) La loi sur l’aide sociale étant devenue peu claire en raison de différentes modifications, une révision globale s’impose. La Direction de la santé, de l’aide sociale et de l’intégration s’y est attelée.
Le nouveau système de gestion des cas, avec lequel les services sociaux ainsi que les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte travailleront à l’avenir, constitue le point central de la nouvelle version.
Parmi les sujets abordés figurent la protection des données, le modèle de franchises prévu pour les communes, l’introduction d’une renonciation aux biens ou encore l’extension de l’obligation de récupérer des biens, entre autres.
La loi actuelle sur l’aide sociale date de 2001.