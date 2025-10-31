Bienne inaugure sa première rue cyclable

Keystone-SDA

La Ville de Bienne (BE) a inauguré sa première rue cyclable, située à la rue Alexander-Moser dans le quartier du Champ-du-Moulin. Cinq mois de travaux ont été nécessaires pour réaménager le site.

(Keystone-ATS) «Avec la réouverture de la rue Alexander-Moser, Bienne envoie un signal clair en faveur d’une mobilité sûre, durable et adaptée au changement climatique», affirme vendredi la Ville dans un communiqué.

La nouvelle rue cyclable reliera le quartier du Petit-Marais et Brügg avec le centre-ville. D’autres aménagements y sont prévus ces prochaines semaines, notamment la plantation de 18 arbres.

De nouveaux pictogrammes de vélos en grand format (2 x 2 mètres) permettent aussi de visualiser la rue cyclable sur le sol, guidant les cyclistes en toute sécurité au travers des rétrécissements de la chaussée, poursuit le communiqué.

La Ville de Bienne ne va pas en rester là. Elle relève qu’une prochaine rue cyclable sera «probablement réalisée» au quai du Haut.