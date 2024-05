Bouchon et longue attente pour les automobilistes au Gothard

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le trafic routier était paralysé par un embouteillage de 20 km samedi matin sur l’A2 peu après 09h00 entre Beckenried (NW) et Göschenen (UR), à l’entrée nord du tunnel du Gothard. Le temps d’attente est d’environ 3h20, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur X.

Contrairement à d’autres années durant le week-end de la Pentecôte, la route d’évitement passant par le col du Gothard ne peut pas être empruntée en raison de la neige. En outre, le trafic est également bloqué sur l’A13 en direction du sud, généralement recommandée comme itinéraire d’évitement.

Là aussi, les usagers de la route doivent s’attendre à des temps d’attente considérables. Dans le canton des Grisons, entre Thusis-Sud et Rofla, le TCS a déjà signalé une surcharge de trafic sur différents tronçons.

Plus au nord, les automobilistes doivent s’attendre à perdre jusqu’à 45 minutes sur la route principale de Coire en direction de Thusis. Sur l’A13 entre le San Bernardino et Bellinzone, le trafic était également surchargé samedi matin entre la route du col et Pian San Giacomo.

Des bouchons s’étaient déjà formés vendredi au tunnel du Gothard. Au portail nord, la colonne de voitures s’étendait jusqu’à 12 km, avant de se résorber.