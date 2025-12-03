Budget 2026 à nouveau déficitaire pour la Ville de Fribourg

Keystone-SDA

Le Conseil communal de la Ville de Fribourg présente un nouveau budget déficitaire. La copie pour 2026 affiche une perte de 19,1 millions de francs, ce qui équivaut à 6,3% du total des charges de 300,7 millions, sous déduction d'imputations internes de 36,4 millions.

(Keystone-ATS) Le montant du déficit laisse apparaître une détérioration de 2,9 millions de francs par rapport au budget 2025, soit 1% du total des charges sans les imputations internes, a indiqué mercredi le Conseil communal. L’évolution ne constitue pas une surprise, le grand argentier Laurent Dietrich ayant annoncé la couleur en mai dernier.

Les charges sont en hausse de 4,4% à 12,8 millions de francs, principalement en raison des charges de personnel et des «impacts» prévus du plan d’assainissement de l’Etat de Fribourg (PAFE). Les charges d’amortissements et financières confirment aussi leur progression, en lien direct avec les investissements.

Charges de transfert

Le Conseil communal poursuit en effet le «processus d’amélioration des prestations et infrastructures existantes», a-t-il relevé. En outre, les charges de transfert continuent d’augmenter de manière très importante. Il s’agit d’un des facteurs principaux participant à la hausse budgétaire, constate le message.

Dans le détail, les charges de personnel sont en hausse de 3,1 millions de francs, en raison notamment de l’ajout de 14,6 postes en équivalent plein temps (EPT) et de l’effet annualisé des engagements effectués en 2025 ayant un impact budgétaire de 2,1 millions. La progression salariale «naturelle» s’élève à 0,8 million.

Effet PAFE

Pour sa part, le PAFE implique un effet net sur les finances communales estimé à 2,5 millions de francs. «Cet impact se matérialise principalement par des augmentations dans les charges de transfert», a précisé le Conseil communal. Les charges liées à l’aide sociale, hors PAFE, sont en croissance de 1,1 million.

Côté recettes, hors effet PAFE, les revenus fiscaux, toute catégorie confondue, affichent une avancée de 5,3 millions de francs, grâce avant tout à l’augmentation des prévisions de l’impôt des personnes morales (+4,9 millions). Quant aux personnes physiques, leurs recettes fiscales sont attendues en baisse de 0,3 million.

Parcage gratuit

L’initiative «La première heure de parking gratuite à Fribourg», acceptée en votation populaire en juin 2024, déploie pour sa part un effet négatif supplémentaire de quelque 1,7 million de francs pour 2026. Un montant qui vient s’ajouter à la somme déjà planifiée pour 2025, ce qui implique un effet cumulé négatif de 3,4 millions.

Le Conseil général doit se saisir du budget 2026 lors de sa séance du 9 décembre. En mai dernier, la Ville de Fribourg avait dévoilé des comptes 2024 dans les chiffres rouges pour la première fois depuis 2013, avec un déficit de 5,2 millions de francs, mieux toutefois que le budget qui prévoyait une perte de 12,8 millions.