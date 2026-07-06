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Cambriolage d’Alain Prost à Nyon: cinq personnes mises en examen

Keystone-SDA

Cinq personnes ont été mises en examen pour vol en bande organisée et séquestration après leur interpellation en France pour le violent cambriolage subi par Alain Prost le mois dernier à son domicile de Nyon (VD), a annoncé lundi le procureur de Pontoise.

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(Keystone-ATS) «Trois majeurs âgés entre 22 ans et 21 ans et deux mineurs âgés de 17 ans et 16 ans» ont été interpellés le 1er juillet, a précisé le procureur dans un communiqué, confirmant une information de France Info.

Ils ont été mis en examen pour «vol en bande organisée avec arme», «arrestation, enlèvement et séquestration en bande organisée pour faciliter un crime» et «association de malfaiteurs», selon le communiqué.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 français, 71 ans, avait été légèrement blessé lors de ce cambriolage à Nyon le 19 mai dernier.

Les auteurs avaient emporté le contenu du coffre-fort, notamment «des montres de luxe», précise le procureur de Pontoise, et s’étaient ensuite enfuis en direction de la France.

Les trois personnes majeures ont été mises en détention provisoire et les deux autres, mineures, placées sous contrôle judiciaire. L’enquête a été menée par la section de recherches de Versailles et l’unité nationale de la police judiciaire de la gendarmerie, les cambrioleurs ayant été identifiés comme ayant des liens avec le Val d’Oise. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle.

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