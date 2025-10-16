Canton de Berne au Marché-Concours: crédit de 600’000 francs

Keystone-SDA

Le Conseil-exécutif bernois a approuvé un crédit de 600'000 francs pour financer les activités que le canton accomplira au Marché-Concours de Saignelégier (JU) en 2026. C'est la première fois que le canton de Berne est l'invité d'honneur de la manifestation.

(Keystone-ATS) «Les activités prévues comprennent des présentations de chevaux, la tenue d’un chapiteau, l’organisation d’une soirée de gala, une participation à l’organisation du banquet officiel ainsi que la conception du grand cortège», a indiqué jeudi le canton.

Berne est le seul canton suisse qui, après 120 éditions, n’a jamais eu l’honneur d’être invité d’honneur jusqu’ici. Avec le transfert de Moutier qui mettra un terme institutionnel à la question jurassienne, les tensions sont retombées entre les deux cantons. Les organisateurs ont donc estimé que le temps était venu d’inviter leurs voisins.