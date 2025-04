Capitale culturelle CH 2030: six villes déclarent leur intention

Keystone-SDA

Aarau, Bellinzone, Lugano, Schaffhouse, Thoune et Zoug se rêvent en capitale culturelle helvétique en 2030. Fin mars, elles ont déposé leur déclaration d'intention, confirmant leur volonté de soumettre une candidature officielle d'ici la fin de l'année.

(Keystone-ATS) Les autres villes ne sont désormais plus éligibles. « L’intérêt des six villes augmente non seulement la probabilité d’un choix varié pour la capitale culturelle 2030, mais démontre aussi que le concept est désormais reconnu dans tout le pays », déclare Daniel Rossellat, président de l’association capitale culturelle suisse (CCS) dans un communiqué mardi.

Avec ces déclarations d’intention, toutes acceptées par le jury national, les six villes ont franchi un premier obstacle. D’autres clarifications restent cependant nécessaires comme l’intégration des acteurs culturels de la ville et de la région, la faisabilité opérationnelle, sans oublier un budget « rigoureux », approuvé par les instances compétentes.