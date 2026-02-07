La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cas de méningite à l’école de recrues d’Emmen

Keystone-SDA

Une recrue de la caserne d’Emmen (LU) a été hospitalisée dans la nuit de vendredi à samedi en raison d’une méningite. Par mesure de précaution, 120 autres recrues n’ont pas été autorisées à partir en congé durant le week-end.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les recrues bénéficient d’un suivi médical avec administration d’antibiotiques, et un soutien psychologique leur est proposé si nécessaire, indique l’armée. La troupe se trouve actuellement dans la quatrième semaine de l’école de recrues de la défense aérienne sol-air.

En Suisse, environ 60 cas de méningite bactérienne grave sont recensés chaque année. La maladie se transmet généralement de personne à personne par des gouttelettes, en particulier en cas de contact étroit.

