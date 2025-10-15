Cassis met en garde contre les tensions mondiales sur la science

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis met en garde contre "le mélange dangereux" d'un monde qui perd ses repères sur la scène politique internationale et "sa confiance en la science". Mercredi au CERN à Meyrin (GE), il a appelé à "rester ensemble" face aux défis.

(Keystone-ATS) La science doit «rassembler» et non provoquer des «divisions», a affirmé le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au premier jour du sommet de l’Anticipateur de Genève sur la diplomatie scientifique (GESDA). Il a ajouté que les futurs ordinateurs quantiques, les neurotechnologies ou encore la biologie synthétique «ouvrent de nouvelles frontières plus rapidement que ce que la politique peut suivre».

Et de déplorer que la collaboration scientifique soit affectée par les «intérêts nationaux» au moment où les conflits se multiplient et où les tensions sont nombreuses entre grandes puissances. Face aux attaques contre la science, sans nommer le président américain Donald Trump, il demande de s’unir pour lutter contre la désinformation et de préférer «les preuves à l’idéologie».

Le conseiller fédéral a rappelé que la Suisse avait été la première à mettre le GESDA et le lien entre les avancées scientifiques et la paix au menu du Conseil de sécurité de l’ONU. Une réunion de suivi sur les technologiques quantiques aura lieu en décembre à New York.

Berne a également placé la science, sur les questions de l’eau, de l’énergie et de la cybersécurité, au centre de sa présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) l’année prochaine.

M. Cassis salue aussi dans la nouvelle initiative du GESDA sur les interfaces entre le cerveau et l’ordinateur «une étape supplémentaire» qui fait de Genève le centre de la diplomatie scientifique. Celle-ci doit être officialisée vendredi et va établir une coalition de fondations et de partenariats mondiaux.