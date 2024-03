Chute d’arbre: trains supprimés entre La Chaux-de-Fonds et Bienne

1 minute

(Keystone-ATS) Le trafic ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et Bienne était interrompu samedi depuis 08h00, au moins jusqu’à 15h00. Un arbre qui est tombé sur la voie en est la raison.

Les usagers des CFF de la ligne entre Bienne (BE) et La-Chaux-de-Fonds (NE) n’ont pas pu prendre leur train samedi matin, a indiqué le porte-parole Frédéric Revaz à Keystone-ATS. La chute d’un arbre à Renan (BE) peu avant 08h00 a immobilisé le trafic.

“Il s’agit de déblayer la voie ferrée et de réparer la ligne de contact”, a-t-il poursuivi. La reprise du trafic avait d’abord été annoncée pour midi.

Toutes les lignes RE4, R41 étaient concernés et tous les trains supprimés. Les voyageurs entre Bienne et La Chaux-de-Fonds ont dû circuler via Neuchâtel.