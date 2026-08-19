Cinq romans en lice pour le Prix du livre de la ville de Lausanne

Keystone-SDA

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"Virginia dans les tours" de Thomas Binggeli, "Donutopia" d'Alice Bottarelli, "Fille de" d'Anne Pitteloud, "Le héron et son double" de Matthieu Ruf et "Colon ne s'écrit pas au féminin" de Lolvé Tillmanns sont les cinq ouvrages en course pour le Prix du livre de la Ville de Lausanne. Le public peut voter jusqu'à fin décembre. Le nom du ou de la lauréate sera dévoilé le 27 janvier 2027.

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(Keystone-ATS) Cette 13e édition est placée sous le marrainage de la chanteuse Zoë Më. Le public peut voter en ligne, par courrier postal ou en déposant son bulletin dans l’une des urnes mises à disposition dans les bibliothèques de la ville, indique mercredi un communiqué.

Un programme de rencontres et d’actions de médiation accompagne le concours. Des clubs de lecture permettent d’échanger autour des cinq romans en lice. Lancé en 2015, ce Prix du livre valorise la création littéraire romande et encourage la lecture. Chaque auteur sélectionné reçoit 5000 francs. Le ou la lauréate bénéficiera également d’une résidence d’écriture d’un mois au Château de Lavigny.