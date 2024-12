2nd life – Tout quitter pour Tokyo

C'est l'histoire d'une famille genevoise de 4 enfants qui a tout plaqué pour ouvrir une pâtisserie à Tokyo, sans être du métier, ni parler japonais. Le tout raconté par une adolescente.

2 minutes

Dans 2nd Life, un documentaire de la RTS, les téléspectateurs et téléspectatrices suivent la famille Tranchellini-Martinez – papa et maman, leur fils de sept ans et leurs trois filles de 13, 17 et 19 ans – qui a choisi de quitter la Suisse en 2019 pour s’installer dans la capitale japonaise et y ouvrir une pâtisserie et un salon de thé.

L’aînée a abandonné ses études pour devenir gérante et la deuxième fille est devenue chef pâtissière. Les deux plus jeunes enfants ont fréquenté le Lycée français international.

Le film est raconté du point de vue d’Uma, la plus jeune des filles, aujourd’hui âgée de 18 ans. «Je n’ai pas réalisé tout de suite que beaucoup de choses allaient reposer sur moi», a-t-elle déclaré qu quotidien gratuit 20 Minutes. «Je ne l’ai compris que lorsque nous sommes arrivés au Japon et que j’ai commencé à enregistrer la voix off. Il y avait beaucoup de pression, je sentais que le réalisateur et les équipes de la RTS comptaient sur moi. C’était stressant, mais c’était aussi une grande fierté».

Avant la mise en ligne du film sur YouTube et sa diffusion sur RTS 2, Uma avait une certaine appréhension, bien compréhensible. «On pense qu’il suffit d’être honnête, mais je me demande ce que les gens vont penser de moi et de ma famille. C’est compliqué de se rendre compte qu’on ne va pas plaire à tout le monde, même si on le sait. C’est difficile d’accepter cette réalité».