Aujourd’hui en Suisse

Ursula von der Leyen et le président de la Confédération Guy Parmelin avant une séance plénière dans la salle des congrès, lors de la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, le mardi 20 janvier 2026.

L’ombre de la crise du Groenland plane sur le Forum économique mondial (WEF) 2026 : le président américain Donald Trump a provoqué un incident diplomatique en réclamant l’achat de l’île et en annonçant de nouveaux droits de douane punitifs contre l’Union européenne, tandis que des manifestations contre sa politique ont dégénéré en violents affrontements à Zurich.

Le Forum économique mondial 2026 a démarré à Davos sur fond de tensions géopolitiques extrêmes. Malgré sa devise, «A Spirit of Dialogue» («un esprit de dialogue»), ce sont les menaces du président américain Donald Trump qui dominent les débats. Sa volonté d’acheter le Groenland, qui a déclenché un conflit commercial avec l’Union européenne, est à l’origine de la crise. Donald Trump brandit la menace de droits de douane pouvant atteindre 200% contre les pays européens, tandis que le Danemark et d’autres États membres de l’UE affichent leur résistance. Dans son discours prononcé mardi à la mi-journée à Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré que l’UE répondrait aux pressions de Washington «avec fermeté, unité et sens de la mesure».

La Suisse tente de son côté de tirer parti de la situation sur le plan diplomatique. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, veut accélérer les négociations en vue d’un accord commercial avec les États-Unis, afin de réduire drastiquement les droits de douane sur les produits suisses. Dans son allocution au WEF, il a souligné l’importance de l’unité ainsi que des relations internationales.

Parallèlement, de violents heurts ont éclaté lundi soir à Zurich lors d’une manifestation anti-Trump qui a réuni plusieurs milliers de personnes. La police a eu recours à des canons à eau et à des tirs de balles en caoutchouc contre des membres du «black bloc», à la suite de vitrines brisées et de barricades érigées. L’organisation citoyenne Campax a critiqué le WEF, le décrivant comme une simple «histoire d’argent, de convoitises et de pouvoir».