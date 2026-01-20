Aujourd’hui en Suisse
Le Forum économique mondial s’ouvre dans un climat de sidération. La volonté des États-Unis d'acquérir le Groenland domine la rencontre annuelle à Davos. Le président de la Confédération et la présidente de la Commission européenne ont fait référence aux secousses géopolitiques actuelles dans leurs discours.
Par ailleurs, une étude suisse montre que les vaches sont plus intelligentes qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Comment la science en est-elle arrivée à cette conclusion?
L’ombre de la crise du Groenland plane sur le Forum économique mondial (WEF) 2026: le président américain Donald Trump a provoqué un incident diplomatique en réclamant l’achat de l’île et en annonçant de nouveaux droits de douane punitifs contre l’Union européenne, tandis que des manifestations contre sa politique ont dégénéré en violents affrontements à Zurich.
Le Forum économique mondial 2026 a démarré à Davos sur fond de tensions géopolitiques extrêmes. Malgré sa devise, «A Spirit of Dialogue» («un esprit de dialogue»), ce sont les menaces du président américain Donald Trump qui dominent les débats. Sa volonté d’acheter le Groenland, qui a déclenché un conflit commercial avec l’Union européenne, est à l’origine de la crise. Donald Trump brandit la menace de droits de douane pouvant atteindre 200% contre les pays européens, tandis que le Danemark et d’autres États membres de l’UE affichent leur résistance. Dans son discours prononcé mardi à la mi-journée à Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a assuré que l’UE répondrait aux pressions de Washington «avec fermeté, unité et sens de la mesure».
La Suisse tente de son côté de tirer parti de la situation sur le plan diplomatique. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, veut accélérer les négociations en vue d’un accord commercial avec les États-Unis, afin de réduire drastiquement les droits de douane sur les produits suisses. Dans son allocution au WEF, il a souligné l’importance de l’unité ainsi que des relations internationales.
Parallèlement, de violents heurts ont éclaté lundi soir à Zurich lors d’une manifestation anti-Trump qui a réuni plusieurs milliers de personnes. La police a eu recours à des canons à eau et à des tirs de balles en caoutchouc contre des membres du «black bloc», à la suite de vitrines brisées et de barricades érigées. L’organisation citoyenne Campax a critiqué le WEF, le décrivant comme une simple «histoire d’argent, de convoitises et de pouvoir».
Le Contrôle fédéral des finances reproche à l’armée de gaspiller des millions de francs d’argent public lors de la mise hors service d’anciennes armes. Malgré des avertissements répétés, il manquerait toujours des règles contraignantes garantissant une gestion économique du matériel militaire. Ces failles sont politiquement explosives, à l’heure où l’armée réclame de nouveaux crédits de plusieurs milliards.
L’armée suisse fait l’objet de vives critiques de la part du Contrôle fédéral des finances (CDF), qui l’accuse de gaspiller de l’argent public lors du retrait d’armes de service obsolètes. Malgré plusieurs avertissements et une recommandation classée «priorité 1», aucun progrès notable n’aurait été réalisé depuis 2020 en matière d’économies. Le rapport du CDF souligne l’absence de directives internes contraignantes permettant de garantir une utilisation efficiente des ressources.
Le rapport critique en particulier le fait que les considérations de rentabilité jouent souvent un rôle secondaire lors de l’élimination du matériel. Plutôt que de vendre des équipements de valeur, ceux-ci ont par le passé souvent été cédés à des musées. Cette pratique, qualifiée de «faille systématique», est hautement sensible politiquement au moment où l’armée demande actuellement des crédits supplémentaires à hauteur de plusieurs milliards.
Le ministre de la Défense Martin Pfister tente désormais de corriger le tir en renforçant les effectifs avec du personnel de contrôle financier. La mise hors service prévue des avions de chasse F-5 Tiger constituera un premier test pour cette nouvelle stratégie, écrit le Blick. Dans ce dossier, le CDF attend que les appareils soient vendus afin de respecter l’obligation légale d’une gestion économique.
Dans quelle mesure les autorités doivent-elles être présentes sur internet? Alors que les communes suisses étendent fortement leur activité sur les réseaux sociaux, le Parti socialiste (PS) demande au gouvernement de quitter la plateforme X.
Les réseaux sociaux deviennent la norme pour les autorités suisses, selon une enquête récente. Près d’une commune sur deux utilise désormais au moins un canal, avec une nette domination de Facebook et Instagram, rapporte l’agence de presse Keystone-ATS. Les régions rurales, notamment, affichent une portée relative et un niveau d’engagement étonnamment élevés.
Parallèlement à cette expansion, le Conseil fédéral est sous une pression accrue pour quitter la plateforme X. Le PS, cité par SRF News, qualifie ce réseau de «dangereux pour la collectivité» et met en garde contre le risque de se rendre complice de l’extrémisme de droite simplement en y étant présent.
Les Vert-e-s soutiennent cette position et réclament un encadrement plus strict, en particulier pour renforcer la protection des jeunes. Les partis bourgeois, à l’instar du Parti libéral-radical (PLR) et du Centre, s’opposent à l’inverse à un retrait. Selon eux, la Suisse officielle doit justement faire entendre sa voix dans les espaces numériques les plus difficiles. Se retirer reviendrait à laisser le terrain aux extrémistes, tandis qu’une participation active garantirait la visibilité de l’État, arguent-ils.
Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la supposée stupidité des vaches. La vache Veronika a montré à la science que les bovins ne se contentaient pas de brouter, mais pouvaient aussi utiliser stratégiquement un balai comme un outil pour leur bien-être.
Cette vache autrichienne de la race suisse «Brune» (ironie du sort), ne se contente pas d’utiliser le balai pour se gratter les endroits qu’elle ne peut pas atteindre autrement: elle manie véritablement l’outil. Pour son dos, elle utilise les poils de la brosse, tandis que pour son pis plus sensible, elle privilégie le manche lisse. Une flexibilité d’usage que l’on associait jusqu’ici surtout aux chimpanzés — de quoi élargir la liste des génies du monde animal, où les vaches pourraient désormais avoir leur place.
Les scientifiques de l’Institut de recherche pour les relations entre l’être humain et l’animal à Vienne, soutenu par une fondation suisse, estiment que beaucoup de vaches seraient capables de davantage, mais que la routine monotone des étables ordinaires ne leur donne tout simplement pas l’occasion de le démontrer, rapporte Tagesschau.de. Alors que nous les croyions immobiles et quasiment décoratives, peut-être attendent-elles simplement l’outil qui leur permettra de nous surprendre.
Cette étude suggère en tout cas qu’il faut repenser en profondeur notre rapport aux animaux de rente. Si une vache comprend comment fonctionne un balai, on peut se demander si nos méthodes d’élevage sont encore adaptées, ou si nous sous-estimons simplement les capacités de ces animaux.
Traduction de l’allemand par Pauline Turuban à l’aide d’un outil de traduction automatique
