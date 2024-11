Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Cette sélection de l’actualité du jour a un petit avant-goût de fêtes de fin d’année. Et pour cause: ce jeudi, les médias suisses se sont beaucoup intéressés au retour de la neige et au sort du foie gras dans les assiettes helvétiques.

Mais cette actualité traite aussi de sujets plus profonds avec une nouvelle directrice pour la police fédérale et le lancement d’essais pour une démocratie plus numérique.

Bonne lecture!