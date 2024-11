Heute in der Schweiz

Nach den Bergregionen in der vergangenen Woche erreichte der Schnee in der Nacht auf Donnerstag auch das Flachland in der Westschweiz und in der Region Bern (Bild). Dieser erste Wintereinbruch kommt früher als üblich. Normalerweise fällt der erste messbare Schnee im Flachland zwischen Ende November und Anfang Dezember, wie Meteoschweiz mitteilte.

Wie immer sorgte der erste Schnee für Verwirrung auf den Strassen. Am akutesten war das Problem dieses Jahr auf der Autobahn A12. Der Abschnitt zwischen dem südlichen Teil des Kantons Freiburg und der Region Vevey musste am Mittwochabend für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden.

Der Wintereinbruch dürfte anhalten, da das Tief «Caetano» die Schweiz überquert. Im Flachland könnten gebietsweise noch mehr als 20 cm Schnee fallen. Bis zum Wochenende soll es aber deutlich milder werden.