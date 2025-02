Aujourd’hui en Suisse

L’étude date déjà d’un an et suscite l’inquiétude à Berne, comme le rapporte le Tages-Anzeiger. Car elle porte notamment sur l’espionnage des minorités et des opposantes et opposants par l’État chinois en Suisse. Les personnes concernées y font état d’appels anonymes accompagnés de menaces, de persécutions par des inconnus dans la rue et de personnes les photographiant.

Le rapport repose sur une étude scientifique que le gouvernement suisse a fait réaliser par une entité externe sur mandat du Parlement. Après avoir reçu ce rapport, le gouvernement aurait exigé des modifications susceptibles de rendre «moins visible l’ampleur des répressions», écrit le quotidien. Sa publication a en outre été retardée.

Le gouvernement veut-il taire l’affaire pour des raisons économiques? se demande le journal. «En plus des intérêts diplomatiques, des intérêts économiques tangibles sont en jeu: la Suisse souhaite moderniser l’accord de libre-échange avec la Chine», peut-on lire.