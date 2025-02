Heute in der Schweiz

Nachfolge von Viola Amherd: Neben Nationalrat Markus Ritter möchte auch Martin Pfister Bundesrat werden. Das gab die Mitte-Partei, die Anspruch auf den Sitz in der Landesregierung hat, heute Nachmittag bekannt.

Am Montagmittag endete die Anmeldefrist für mögliche Kandidierende der Mitte-Partei für die Nachfolge der zurücktretenden Viola Amherd im Bundesrat. Neben Bauernverbandspräsident Markus Ritter, der seine Kandidatur bereits vor einigen Tagen bekanntgab, ist seit heute auch der Zuger Regierungsrat Martin Pfister im Rennen um den freiwerdenden Sitz. Die beiden Männer sind nun offiziell nominiert.

Die Wahl eines neuen Mitglieds der Landesregierung findet am 12. März statt. Pikant: Nach der Ankündigung Amherds, per 31. März 2025 aus der Landesregierung auszutreten, hatten sich praktisch alle Parteigrössen selbst aus dem Rennen genommen, am Wochenende auch noch einer der Kronfavoriten, Ex-Parteipräsident Christophe Darbellay.

Für einige Aufregung sorgte die Tessiner Sektion der Mitte-Partei mit der Ankündigung einer Medienkonferenz um 13 Uhr, ohne dass sie erwähnt hatte, worüber sie informieren wollte. Dabei ging es allerdings nicht um die Bundesratswahlen, wie Blick anschliessend berichtete.