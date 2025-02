Aujourd’hui en Suisse

L’accord entre Berne et Bruxelles actualise les accords bilatéraux existants et en prévoit de nouveaux. L’enjeu pour la Suisse est l’accès au marché unique européen et la participation à des programmes de collaboration en matière de recherche tels qu’Horizon et Erasmus.

Le texte pourrait être soumis au peuple en 2027 ou 2028 (à moins que l’initiative anti-immigration de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» ne soit approuvée en premier). Selon la NZZ, les perspectives de succès ne sont pas encourageantes pour le paquet d’accords.

Les personnes qui s’y opposent le font avec conviction et bruyamment; celles qui le soutiennent, en revanche, le font avec tiédeur. A cela s’ajoute le fait que la majorité de la population suisse est désormais tellement habituée à bien se porter économiquement que les effets positifs à long terme de l’accès au marché unique ne semblent pas être des arguments efficaces en faveur d’un rapprochement avec l’UE, estime le quotidien zurichois. Le vent pourrait tourner en cas de récession en Suisse, mais personne ne l’espère.