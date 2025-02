Oggi in Svizzera

Care svizzere e cari svizzeri all’estero,

È un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pur fare e “io sono pronto”. Si potrebbe riassumere così l’intervista rilasciata a diverse testate da Markus Ritter, candidato del Centro per la successione di Viola Amherd in Governo.

Se verrà eletto, potrà viaggiare in grande stile sul nuovo aereo del Consiglio federale, il Bombardier Global 7500, di cui parleremo in questo bollettino perché all’aeroporto di Belp vicino a Berna, dove dovrebbe stazionare, non ci sono ancora hangar abbastanza grandi.

La nostra selezione prosegue con un’analisi della NZZ secondo cui l’accordo raggiunto tra Svizzera e UE non ha tutte le carte in regola per essere approvato dal popolo in votazione. Infine, parleremo del perché alcune persone che vivono presso la centrale nucleare di Leibstadt vogliono trascinare il Dipartimento federale dell’ambiente e dell’energia in tribunale.

Buona lettura!