Heute in der Schweiz

Sie sind der Ansicht, dass die von der Schweiz unterzeichneten internationalen Konventionen nicht eingehalten wurden, wonach die Betreiber für den langfristigen Betrieb von Kernkraftwerken eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchführen müssen.

Das 1984 in Betrieb genommene AKW sollte 40 Jahre lang laufen. Später wurde beschlossen, die Laufzeit bis 2044 zu verlängern. Damit ist das Kraftwerk in die so genannte Langzeitbetriebsphase eingetreten. Im Februar letzten Jahres wandten sich Anwohnende an das UVEK und verlangten eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Das Gesuch blieb unbeantwortet, eine Prüfung fand nicht statt, weshalb sich die Anwohnerinnen und Anwohner an das BVGer wandten und dem UVEK vorwarfen, die demokratische Mitwirkung und internationale Verträge zu missachten, heisst es in einer heute veröffentlichten Medienmitteilung von Organisationen, welche die Beschwerdeführenden unterstützen, darunter Greenpeace und die Schweizerische Energiestiftung SES.