Aujourd’hui en Suisse

Et si les grandes stars de la musique ne passaient plus par la Suisse? C’est la crainte d’André Béchir, l’un des plus grands organisateurs de concert du pays. Il tire la sonnette d’alarme dans les journaux de CH Media.

AC/DC, Taylor Swift, Bruce Springsteen: il n’y a guère d’artistes de renommée mondiale qu’André Béchir n’ait pas fait venir en Suisse. L’homme de 75 ans soutient également l’agence qui organise cette année les concerts de Lenny Kravitz, Ed Sheeran ou Kylie Minogue. Cela devient toutefois de plus en plus difficile d’attirer les grands noms, avertit-il.

«Partout dans le monde, de nouveaux stades et de nouvelles salles sont construits ou planifiés», remarque André Béchir. Il mentionne des projets à Vienne, Munich ou Milan. «Il n’y a qu’en Suisse que l’on se contente de ce que l’on a. En matière de stades et de salles, nous sommes restés dans les années 1980», déplore l’homme. Selon lui, l’infrastructure existante ne répond plus aux exigences des grandes tournées.

André Béchir constate que ni les investisseurs ni les politiques ne sont prêts à lancer un grand projet de salle de concert en Suisse. «Nous ne devons pas copier Las Vegas et construire un deuxième ‘Sphere’, mais il nous faut un plan pour répondre aux besoins des artistes, des sportifs et du public dans les 10 à 20 prochaines années», affirme le professionnel. Il suggère de créer des synergies entre les besoins du sport et de la culture et plaide pour la construction d’une salle moderne à Zurich-Nord, un emplacement qu’il qualifie d’idéal.