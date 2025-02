Heute in der Schweiz

Was wäre, wenn die grossen Musikstars nicht mehr durch die Schweiz touren würden? Das ist die Befürchtung von André Béchir, einem der grössten Konzertveranstalter des Landes. In den Zeitungen von CH Media schlägt er Alarm.

AC/DC, Taylor Swift, Bruce Springsteen: Es gibt kaum einen grossen Namen in der Musikbranche, den André Béchir nicht in die Schweiz geholt hat. Der 75-Jährige unterstützt auch die Agentur, die in diesem Jahr Konzerte von Lenny Kravitz, Ed Sheeran und Kylie Minogue organisiert. Es werde jedoch immer schwieriger, grosse Namen anzuziehen, warnte er.

«Überall auf der Welt werden neue Stadien und Hallen gebaut oder geplant», bemerkt André Béchir. Er erwähnt Projekte in Wien, München oder Mailand. «Nur in der Schweiz ist man zufrieden mit dem, was man hat. Wir sind in Sachen Stadien und Hallen in den 1980er-Jahren stehen geblieben», bedauert Béchir. Seiner Meinung nach entspricht die bestehende Infrastruktur nicht mehr den Anforderungen grosser Tourneen.

André Béchir stellt fest, dass weder Investoren noch Politiker:innen bereit sind, ein grosses Projekt für eine Konzerthalle in der Schweiz zu starten. «Wir müssen nicht Las Vegas kopieren und ein zweites ‹Sphere› bauen. Aber wir brauchen jetzt einen Plan, wie wir die Bedürfnisse der Künstlerinnen und Künstler, Sportlerinnen und Sportler, wie auch des Publikums in den nächsten 10 bis 20 Jahren erfüllen können.», sagt der Fachmann. Er schlägt vor, Synergien zwischen den Bedürfnissen des Sports und der Kultur zu schaffen, und plädiert für den Bau einer modernen Halle in Zürich-Nord, einem Standort, den er als ideal bezeichnet.