Oggi in Svizzera

“Tutte le nostre acque oggi sono pure alla fonte”, ha dichiarato Muriel Lienau, CEO di Nestlé Waters , all’agenzia France-Presse. Lienau ha reagito a un’inchiesta dei media francesi, che ha mostrato come le autorità francesi abbiano autorizzato il gruppo svizzero a commercializzare acqua non conforme.

“La sicurezza alimentare dei nostri prodotti non è mai stata in gioco e la salute dei consumatori è sempre stata garantita. Non abbiamo mai esercitato pressioni su alcun decisore pubblico”, afferma la responsabile di Nestlé Waters. Tuttavia, chiede chiarimenti sui processi di microfiltrazione utilizzati per l’acqua minerale in Francia.

Muriel Lienau ha denunciato informazioni “ansiogene” per i consumatori e i 1’500 dipendenti di Nestlé Waters in Francia. Si riferisce a un’inchiesta di Le Monde e Radio France, che accusa il Governo francese di aver ceduto alle pressioni di Nestlé, permettendo al gruppo di vendere acqua in bottiglia filtrata in maniera non conforme. Lo scandalo arriva un anno dopo le prime rivelazioni sui trattamenti vietati utilizzati da Nestlé per risolvere i problemi di contaminazione.

In Francia, una commissione parlamentare d’inchiesta sta attualmente indagando sulle pratiche dell’industria dell’acqua in bottiglia. Muriel Lienau sostiene che gli effetti della microfiltrazione del gruppo non sono simili alla disinfezione (vietata per le acque minerali). Tuttavia, secondo Radio France e Le Monde, l’agenzia sanitaria regionale dell’Occitania ha concluso che il processo ha un “comprovato effetto disinfettante”.