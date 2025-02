Aujourd’hui en Suisse

Par 10 voix contre 2, la CTT-S a rejeté le contre-projet indirect à l’initiative «200 francs, ça suffit!», présenté par son homologue du Conseil national. Cette dernière s’était prononcée le mois dernier par 13 voix contre 12 en faveur d’une exonération totale de la redevance pour les entreprises.

L’initiative, sur laquelle le peuple devrait se prononcer en 2026, a été déposée par l’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice), l’Union suisse des arts et métiers et la section jeunesse du Parti libéral radical (PRD, droite). Le texte demande que la redevance payée par les ménages, actuellement fixée à 335 francs par an, soit ramenée à 200 francs et que toutes les entreprises en soient exemptées.

La décision d’aujourd’hui est un signal en faveur de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR, dont SWI swissinfo.ch est également membre). Selon la CTT-S, «un paysage médiatique diversifié et une SSR forte et quadrilingue sont indispensables pour assurer la vitalité de la démocratie et une offre de base de qualité en matière de journalisme».