Aujourd’hui en Suisse

Le suicide chez les personnes âgées soulève de nombreuses questions entre éthique et santé.

Le taux de suicide – assisté ou non – chez les personnes âgées en Suisse a atteint un niveau record , rapporte la RTS.

En 2023, les personnes âgées se sont suicidées huit fois plus que le reste de la population. En 25 ans, le taux de suicide chez les plus de 85 ans a quadruplé. Il a doublé pour les 65-84 ans. Une évolution qui contraste avec la tendance chez les plus jeunes, où le taux de suicide a diminué d’environ 30% en vingt ans.

Une grande partie de cette hausse s’explique par un recours croissant au suicide assisté, précise la RTS. Chez les 64–84 ans, quatre personnes sur cinq ayant mis fin à leurs jours l’ont fait avec l’aide d’un service d’accompagnement. Chez les plus de 85 ans, la proportion monte à neuf sur dix.

Depuis les années 2010, on observe un glissement du suicide non assisté vers le suicide assisté chez les personnes âgées. Selon Jean-Jacques Bise, coprésident de la section suisse romande d’Exit (aide au suicide), ce phénomène est aussi générationnel.

Les personnes qui y ont recours aujourd’hui sont souvent issues d’une génération qui a lutté pour l’autodétermination – et choisir sa mort en fait partie, selon lui.