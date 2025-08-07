Aujourd’hui en Suisse

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, accompagnée du conseiller fédéral en charge de l’Économie Guy Parmelin, s’était pourtant montrée optimiste après leur entretien avec le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio.

Les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses sont entrés en vigueur ce jeudi matin à 6h01, heure suisse. Le voyage de dernière minute à Washington de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et du ministre de l’Économie Guy Parmelin n’a pas permis d’infléchir la position du président américain Donald Trump.

«Des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États-Unis d’Amérique», s’est réjoui Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Avec un taux de 39%, la Suisse subit l’une des surtaxes les plus élevées, Donald Trump estimant que l’excédent commercial de la Confédération, évalué à 39 milliards, est excessif. La majorité des pays sont taxés entre 10% et 15%. Comme la Suisse, quelques autres pays sont plus sévèrement taxés: le Canada (35%), ainsi que l’Inde et le Brésil (50%).

La délégation suisse conduite par Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin est rentrée bredouille ce matin de Washington. Après une séance extraordinaire, le Conseil fédéral a affirmé qu’il était déterminé à poursuivre les négociations avec les États-Unis afin de faire diminuer au plus vite ces droits de douane. Il va aussi mener des discussions sur les allégements envisageables pour les entreprises.

«Un jour noir pour la Suisse», titre le Blick en lettres blanches sur fond noir. «C’est la fin d’une illusion: Donald Trump ne veut pas d’une relation spéciale avec la Suisse», constatent, pour leur part, les journaux de Tamedia. «Le Conseil fédéral a trop tardé à comprendre qu’il fallait sortir d’une négociation classique et offrir au nouveau molosse américain de magnifiques os à ronger qu’il aurait pu exhiber en public», critique 24 heures.