Aujourd’hui en Suisse

«La dame est gentille, mais elle ne veut pas écouter.» Après avoir parlé en ces termes de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, Donald Trump a mis à exécution sa menace. Dès aujourd’hui, les produits suisses sont frappés de droits de douane de 39%.
Dans les milieux économiques, l’inquiétude est à son comble. Toutefois, la Bourse suisse garde son calme: le SMI affichait une légère hausse ce matin. Est-ce le signe qu’un accord pourra encore être décroché ultérieurement? L’avenir nous le dira.
Les droits de douane américains de 39% sur les produits suisses sont entrés en vigueur ce jeudi matin à 6h01, heure suisse. Le voyage de dernière minute à Washington de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et du ministre de l’Économie Guy Parmelin n’a pas permis d’infléchir la position du président américain Donald Trump.
«Des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États-Unis d’Amérique», s’est réjoui Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Avec un taux de 39%, la Suisse subit l’une des surtaxes les plus élevées, Donald Trump estimant que l’excédent commercial de la Confédération, évalué à 39 milliards, est excessif. La majorité des pays sont taxés entre 10% et 15%. Comme la Suisse, quelques autres pays sont plus sévèrement taxés: le Canada (35%), ainsi que l’Inde et le Brésil (50%).
La délégation suisse conduite par Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin est rentrée bredouille ce matin de Washington. Après une séance extraordinaire, le Conseil fédéral a affirmé qu’il était déterminé à poursuivre les négociations avec les États-Unis afin de faire diminuer au plus vite ces droits de douane. Il va aussi mener des discussions sur les allégements envisageables pour les entreprises.
«Un jour noir pour la Suisse», titre le Blick en lettres blanches sur fond noir. «C’est la fin d’une illusion: Donald Trump ne veut pas d’une relation spéciale avec la Suisse», constatent, pour leur part, les journaux de Tamedia. «Le Conseil fédéral a trop tardé à comprendre qu’il fallait sortir d’une négociation classique et offrir au nouveau molosse américain de magnifiques os à ronger qu’il aurait pu exhiber en public», critique 24 heures.
Les milieux économiques appellent le Conseil fédéral à agir et à poursuivre les négociations avec Washington. La Bourse suisse, elle, ne semble pas impressionnée par Donald Trump.
«Les droits de douane affaiblissent fortement la compétitivité internationale de nos entreprises sur le marché américain et mettent sérieusement en danger des milliers d’emplois», s’est alarmée la Fédération des entreprises suisses. economiesuisse réclame de surcroît un train de mesures pour renforcer la place économique helvétique.
La faîtière de l’industrie technologique Swissmem évoque de son côté un secteur «de facto à l’agonie» en cas de maintien du taux d’imposition de 39%, «surtout au vu des droits de douane nettement plus bas pour la concurrence en provenance de l’UE et du Japon». Elle publie une liste en dix points de propositions visant à améliorer les conditions-cadres pour l’ensemble de l’industrie d’exportation.
Malgré l’entrée en vigueur des droits de douane, la Bourse suisse a ouvert ce matin en légère hausse. Selon les traders, l’espoir d’éviter les droits de douane punitifs américains à la dernière minute a toutefois été déçu et il reste à voir combien de temps le marché pourra résister. Un opérateur boursier a également confié à Keystone-ATS qu’il subsiste un mince espoir de parvenir à un meilleur «accord» ultérieurement.
Alors que les écoliers s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école, les associations d’enseignants s’inquiètent de la hausse de l’absentéisme scolaire en Suisse. Elles ont présenté jeudi à Berne une série de mesures pour appréhender ce phénomène.
Les syndicats d’enseignants constatent que de plus en plus d’élèves sont fréquemment absents et de manière non justifiée, parfois pour quelques jours, parfois plusieurs semaines. L’absentéisme concernait les dernières années, surtout le niveau secondaire, mais le phénomène s’étend désormais aussi à l’école primaire.
Pour faire face à ce fléau, les syndicats ont soumis mercredi une liste de mesures de prévention. On retrouve notamment la sensibilisation des parents, des enseignants et du personnel psychosocial spécialisé à la reconnaissance des premiers signaux d’alarme. Il s’agit entre autres du repli sur soi, d’un comportement anxieux ou de troubles physiques.
Le psychologue pour enfants et adolescents Fabian Grolimund explique, dans 24 heures, que l’absentéisme scolaire correspond au burn-out dans le monde du travail. «Beaucoup d’enfants sont totalement épuisés le soir. En plus de l’école, il y a le repas de midi bruyant et fatigant, puis les cours de musique, le sport, etc. Certains ont un emploi du temps hebdomadaire complètement surchargé. Pour se reposer, ils vont sur leur téléphone portable, ce qui les épuise encore plus», constate-t-il.
Le premier métro de Bogotá aura des ascenseurs et des escaliers mécaniques suisses. Le groupe helvétique Schindler a annoncé jeudi qu’il avait remporté un contrat d’exclusivité, dont il ne révèle pas le montant, pour participer au projet.
La ligne numéro 1 du métro de la capitale colombienne comprendra 16 stations aériennes sur 23,9 kilomètres et visera à transporter plus d’un million de passagers par jour d’ici 2028. En se dotant d’un métro, la ville de Bogotá compte améliorer la mobilité et réduire les embouteillages.
Chaque ascenseur et chaque escalier roulant du réseau sera surveillé à distance 24 heures sur 24 depuis le Centre des opérations techniques de Schindler à Medellin, situé à plus de 400 km de route de la capitale colombienne.
Si vous êtes Suisse de l’étranger résidant en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei, Swissinfo vous donne la possibilité de poser une question à votre ambassadeur.
Le 23 août auront lieu à Berne les SwissCommunity DaysLien externeLien externe – la nouvelle formule du Congrès des Suisses de l’étranger. Parmi les invités: les ambassadeurs de Suisse en Nouvelle-Zélande, Israël, Singapour et Brunei. Swissinfo animera un podium en leur présence – et souhaite y faire entendre votre voix.
Qu’aimeriez-vous demander à votre ambassadeur? Comment percevez-vous le rôle et la présence de la représentation suisse sur place? Quelles sont les préoccupations qui marquent votre quotidien à l’étranger? Et selon vous, que faudrait-il changer?
Cliquez ici pour poser votre question
