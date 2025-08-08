Aujourd’hui en Suisse

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Économie Guy Parmelin cherchent encore le bon levier pour infléchir Donald Trump.

La presse suisse critique ce vendredi la stratégie du Conseil fédéral , qui n’a pas réussi à empêcher l’imposition de 39% de droits de douane par les États-Unis. La gauche et l’UDC manifestent également leur mécontentement.

La Suisse «tombe de haut et voit son économie trembler», écrit le journal Le Temps. «On sentait de façon palpable toute l’impuissance d’un gouvernement d’un petit pays face à l’arbitraire et à la démonstration de force d’une grande puissance», ajoute 24 heures. Les titres alémaniques de Tamedia retiennent une leçon de ces derniers jours: «oser affronter Trump est dangereux, mais lui faire confiance l’est encore plus».

Les éditorialistes considèrent que la Confédération doit changer d’attitude face au président américain. La Suisse devrait peut-être bluffer, estiment les journaux du groupe CH Media, constatant que la stratégie de «l’élève modèle» a échoué. «Le logiciel suisse a besoin d’une mise à jour importante», estime, pour sa part, Le Temps, suggérant d’intégrer davantage d’opportunisme.

Le gouvernement est également épinglé par la gauche et l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice). «La stratégie de Karin Keller-Sutter de faire des courbettes et de faire cavalier seul face à Trump est un échec cuisant», estime la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone. À l’inverse, l’UDC considère que le Conseil fédéral a négligé de manière coupable les relations avec les États-Unis.