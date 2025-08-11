Aujourd’hui en Suisse

Depuis fin juin, des membres de l’armée suisse étaient à pied d’œuvre à Blatten.

Le 28 mai, des millions de tonnes de débris et de glace ont enseveli une grande partie du village de montagne du Lötschental. Lundi soir, l’armée met fin à sa mission de déblaiement sur place.

Les zones du village épargnées par l’éboulement avaient progressivement été englouties par le lac formé derrière la coulée de roches. C’est là qu’intervenaient, depuis le 27 juin, jusqu’à 30 soldats suisses: ils ont retiré du lac bois flotté et débris d’habitations, triant les matériaux récupérés pour leur recyclage.

«Avec une profondeur actuelle d’environ 40 centimètres, nous ne pouvons plus utiliser nos bateaux», a expliqué le lieutenant-colonel Jean-Claude Gagliardi, de la division territoriale 1, à l’agence Keystone-ATS, citée par le journal agricole Schweizer Bauer.

Depuis fin mai, le volume du lac a diminué d’environ un tiers, mais il n’a pas changé depuis juillet. Les travaux géologiques se poursuivent toutefois, car le risque d’un nouvel éboulement n’est pas écarté.