Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Tandis que dans le village de Blatten, on souhaite et planifie la reconstruction après l’éboulement, un sondage révèle que la population suisse préférerait une politique commerciale moins conciliante envers Donald Trump.

Dans cette sélection de l’actualité du jour, nous parlerons aussi (et encore) des F-35, ainsi que des raisons pour lesquelles à Genève, tout le monde voyage gratuitement en transports publics.



Enfin, vous saurez que vous pouvez également donner votre avis sur le design de la nouvelle série de billets suisses,

Bonne lecture,