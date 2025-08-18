Aujourd’hui en Suisse

Pression sur la présidente de la Confédération et mépris du président américain pour ses propres conseillers: le «SonntagsBlick» révèle les détails du fameux coup de fil du 31 juillet entre Karin Keller-Sutter et Donald Trump.

Contrairement aux premières versions qui ont circulé dans la presse, l’initiative de l’échange n’est pas venue de Karin Keller-Sutter, mais du représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, écrit le journal dominical alémanique.

Lors de la conversation, Donald Trump se serait montré condescendant envers ses propres négociateurs. Alors qu’elle lui rappelait les accords discutés avec ces derniers, le président américain aurait déclaré: «Je m’en fiche d’eux!»

En outre, Donald Trump a formulé des demandes financières directes à la présidente de la Confédération. Il a notamment évoqué les 600 milliards de dollars d’investissements de l’Union européenne, les présentant comme un cadeau. «Qu’est-ce que vous me payez, vous?», aurait-il alors demandé.

Interrogé par le «SonntagsBlick», le porte-parole de Karin Keller-Sutter n’a pas souhaité faire de commentaire.