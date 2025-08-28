Aujourd’hui en Suisse

Il y a de fortes chances pour que cette petite fille s’appelle Emma, Mia ou Sofia.

Emma et Noah sont – encore une fois – les prénoms préférés des parents en Suisse. Des petits noms toujours plus courts, qui ont fondu de moitié en quelques décennies.

Pour la quatrième fois sur les cinq dernières années, Emma est le prénom qui a le plus été donné aux petites filles en 2024. Mia et Sofia complètent le trio de tête national.

Chez les garçons, pas de bouleversement non plus, puisque Noah arrive de nouveau en tête. Liam et Matteo demeurent ses plus proches concurrents, comme chaque année depuis 2019.

Le palmarès de cette année confirme une tendance qui se renforce depuis quatre décennies: le raccourcissement des prénoms en vogue. Alors que les prénoms de filles les plus utilisés dans les années 60 comptaient presque huit lettres, ce nombre est tombé en dessous de cinq. Chez les garçons, on est passé de plus de sept à moins de cinq caractères entre 1984 et 2024.