La condamnation de Tariq Ramadan pour viol est définitive

Keystone-SDA

La condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'islamologue contre le jugement prononcé par la Cour de justice de Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rejette le grief d’appréciation arbitraire des preuves soulevé par le recourant. Il écarte aussi les moyens procéduraux invoqués par Tariq Ramadan.

«Les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que l’arrêt genevois reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable», conclut la 1ère Cour de droit pénal. Aucun élément ne met en évidence une violation de la présomption d’innocence.

En 2024, la justice genevoise a condamné Tariq Ramadan à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Elle a conclu que l’islamologue s’était rendu coupable de viol et contrainte sexuelle sur une femme rencontrée dans un hôtel genevois en octobre 2008.

