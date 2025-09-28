Aujourd’hui en Suisse

Des membres du comité directeur de Intégrité numérique Suisse, et Jonas Sulzer, responsable de campagne contre l’e-ID, suivent les résultats du vote.

Le petit oui de dimanche à l’e-ID permet de tirer certaines conclusions et d’esquisser des perspectives pour l’avenir. Analyse du vote en cinq leçons.

1. L’électorat conservateur a failli faire couler le projet d’e-ID

La promesse de l’abolition de la valeur locative a poussé l’électorat des cantons ruraux conservateurs vers les urnes, car ces régions abritent de nombreux propriétaires qui bénéficieraient directement du changement de système. Cette population plus âgée et moins technophile que les zones urbaines a, en parallèle, massivement rejeté l’e-ID.

2. Une proposition prudente et tout helvétique, qui a convaincu de justesse

Après un rejet massif de l’e-ID en 2021, le gouvernement est revenu avec une proposition entièrement gérée par l’État. Il a également opté pour une approche prudente: l’e-ID sera gratuite et servira uniquement à prouver son identité, sans donner accès à des fonctionnalités supplémentaires.

3. Les opposants ont fait mouche malgré un front désuni

Parmi les opposants à l’e-ID figurait notamment le Parti pirate. À l’approche de la votation, un conflit interne l’a scindé en deux camps. Au départ divisée entre jeunes et élus à Berne, l’UDC s’est lancée unie en août dans la bataille contre l’e-ID. Malgré la défaite, la proportion élevée de non (49,6%) et la nette majorité de cantons en défaveur du projet sonnent comme un succès pour la droite conservatrice.

4. Justifier son identité à tout bout de champ, un risque à éviter

Avec l’introduction de l’e-ID, la tentation d’exiger le sésame numérique à outrance sera désormais grande. Mais devoir constamment présenter une preuve d’identité pourrait fragiliser le lien de confiance qui existe entre la population suisse et ses autorités. Ces dernières devront veiller à une utilisation proportionnée de l’e-ID.

5. Les autorités devront tendre la main aux «illettrés» numériques

L’e-ID restera facultative. Or elle pourrait bien devenir le standard minimum, posant un problème à toutes celles et ceux qui refusent son usage ou rencontrent des difficultés majeures pour accomplir des tâches numériques simples.