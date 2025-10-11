La semaine en Suisse

Les dix derniers des 19 activistes suisses de la flottille pour Gaza sont rentrés en Suisse mercredi, après avoir été détenus dans la prison israélienne de Ktzi’ot. L’un d’eux, l’ancien maire de Genève Rémy Pagani, a qualifié la réaction du gouvernement suisse d’«indigne».

À l’aéroport de Genève, environ 300 sympathisants ont accueilli les activistes à leur retour. «Sans vous, nous serions encore traités comme des animaux et humiliés», a déclaré un Rémy Pagani reconnaissant. La flottille Global Sumud pour Gaza comptait environ 450 personnes, dont 19 ressortissants suisses, tous désormais expulsés d’Israël. Les premiers Suisses étaients rentrés à Zurich samedi, avant que huit autres ne soient rapatriés à Genève mercredi.

Rémy Pagani a déclaré à la télévision publique RTS qu’il n’avait pas été «détenu», mais «kidnappé» par Israël. «Nous avons été maltraités, punis collectivement, soumis à des conditions stressantes, y compris par le Premier ministre, qui a eu la cruauté de venir dans nos cellules pour nous provoquer, avec des chiens et des fusils à pompe», a-t-il affirmé.

L’ancien maire de Genève a rappelé que le gouvernement suisse est dépositaire et signataire des Conventions de Genève, «ce qui l’oblige à porter assistance aux populations maltraitées, victimes de crimes de guerre ou affamées, et à protéger et soutenir les organisations humanitaires ainsi que les personnes qui leur viennent en aide – et il va nous envoyer la facture pour garantir notre rapatriement? Je trouve cela indigne!»

Marianne Jenni, directrice de la Direction consulaire au sein du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), n’est pas du même avis. «Le DFAE a fait beaucoup pour les personnes concernées. Notre ambassade à Tel-Aviv a travaillé jour et nuit, et les détenus ont été visités deux fois en prison.» Un contact intensif a été maintenu avec les autorités israéliennes afin d’obtenir la libération des personnes impliquées, a-t-elle déclaré à la télévision publique suisse alémanique SRF.