La semaine en Suisse

Le conflit au Proche-Orient a dominé les gros titres dans le monde entier cette semaine, y compris en Suisse, où 19 activistes sont rentrés au pays après avoir passé plusieurs jours dans une prison israélienne.
Nous nous penchons également sur les difficultés considérables rencontrées par certains Suisses de l’étranger pour renouveler leur passeport, sur la décision du Conseil fédéral de renforcer ses capacités militaires dans l’espace – et sur une invasion de méduses dans un lac des Grisons.
Les dix derniers des 19 activistes suisses de la flottille pour Gaza sont rentrés en Suisse mercredi, après avoir été détenus dans la prison israélienne de Ktzi’ot. L’un d’eux, l’ancien maire de Genève Rémy Pagani, a qualifié la réaction du gouvernement suisse d’«indigne».
À l’aéroport de Genève, environ 300 sympathisants ont accueilli les activistes à leur retour. «Sans vous, nous serions encore traités comme des animaux et humiliés», a déclaré un Rémy Pagani reconnaissant. La flottille Global Sumud pour Gaza comptait environ 450 personnes, dont 19 ressortissants suisses, tous désormais expulsés d’Israël. Les premiers Suisses étaients rentrés à Zurich samedi, avant que huit autres ne soient rapatriés à Genève mercredi.
Rémy Pagani a déclaré à la télévision publique RTS qu’il n’avait pas été «détenu», mais «kidnappé» par Israël. «Nous avons été maltraités, punis collectivement, soumis à des conditions stressantes, y compris par le Premier ministre, qui a eu la cruauté de venir dans nos cellules pour nous provoquer, avec des chiens et des fusils à pompe», a-t-il affirmé.
L’ancien maire de Genève a rappelé que le gouvernement suisse est dépositaire et signataire des Conventions de Genève, «ce qui l’oblige à porter assistance aux populations maltraitées, victimes de crimes de guerre ou affamées, et à protéger et soutenir les organisations humanitaires ainsi que les personnes qui leur viennent en aide – et il va nous envoyer la facture pour garantir notre rapatriement? Je trouve cela indigne!»
Marianne Jenni, directrice de la Direction consulaire au sein du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), n’est pas du même avis. «Le DFAE a fait beaucoup pour les personnes concernées. Notre ambassade à Tel-Aviv a travaillé jour et nuit, et les détenus ont été visités deux fois en prison.» Un contact intensif a été maintenu avec les autorités israéliennes afin d’obtenir la libération des personnes impliquées, a-t-elle déclaré à la télévision publique suisse alémanique SRF.
Problèmes de santé, éloignement, coûts de déplacement: renouveler son passeport suisse depuis l’étranger peut s’avérer compliqué – et les solutions sont rares. Contrairement à la carte d’identité, le passeport doit en effet être renouvelé en personne, car il contient des données biométriques. Cela oblige certains Suisses de l’étranger à parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres.
L’an dernier, 78’124 Suisses de l’étranger ont renouvelé leurs documents d’identité. Dans des pays aussi vastes que les États-Unis, se rendre dans une représentation disposant de services consulaires exige souvent un investissement important en temps et en argent. Certains doivent même se rendre dans un autre pays pour remplacer leur passeport. L’ambassade et le centre consulaire régional de Bangkok, par exemple, couvrent non seulement la Thaïlande, mais aussi le Cambodge, le Laos, la Malaisie et le Myanmar.
Les Suisses de l’étranger dénoncent les difficultés liées au renouvellement des passeports depuis des années. En réponse, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a mis en place 21 stations mobiles de délivrance de passeports. Celles-ci sont utilisées par les représentations couvrant de vastes zones géographiques, parfois réparties sur plusieurs pays. Toutefois, aucun règlement spécifique ne définit où ces stations doivent être envoyées: les itinéraires sont «organisés directement par la représentation et en fonction de ses ressources disponibles», précise le DFAE.
Le Conseil fédéral a décidé de créer un «Centre de compétences pour l’espace» à partir du 1er janvier 2026. L’objectif est de renforcer ses capacités militaires dans l’espace d’ici le milieu des années 2030.
Par cette initiative, le gouvernement entend renforcer les capacités de défense de la Suisse et réduire sa dépendance vis-à-vis de partenaires étrangers pour les services liés à la sécurité, rapporte la télévision publique SRF. En parallèle, la coopération internationale doit être facilitée.
«L’espace joue un rôle de plus en plus important dans les opérations militaires et les applications civiles», a déclaré le gouvernement dans un communiqué publié mercredi. «La guerre en Ukraine montre clairement que la communication, la reconnaissance et la navigation par satellite sont devenues des facteurs décisifs. La perte ou la défaillance de ces systèmes peut avoir de graves conséquences.»
Le Conseil fédéral estime le coût de ce projet à 850 millions de francs sur 12 ans. Le financement doit encore être approuvé par le Parlement.
Le canton des Grisons compte une espèce de plus: des méduses d’eau douce ont été découvertes dans le lac de Rheinauen, à Trimmis.
Mais pas d’inquiétude: ce cnidaire non venimeux, qui ne dépasse pas 2,5 cm, ne présente aucun danger pour les baigneurs.
Craspedacusta sowerbii, connue sous le nom de méduse fleur de pêcher ou méduse d’eau douce, vit dans des eaux stagnantes ou à faible courant, où les zones proches des rives peuvent se réchauffer fortement. Elle se nourrit de petits crustacés, de rotifères et de protozoaires.
La semaine à venir
Le prix Nobel d’économie sera décerné lundi. Aucun Suisse ne l’a encore remporté… pour l’instant.
Également lundi, le Musée suisse des transports à Lucerne inaugure une nouvelle exposition intitulée «Vraiment?! Fake, fait ou opinion?», qui montre «de manière ludique et interactive comment reconnaître les fake news et pourquoi l’éducation aux médias est essentielle pour toutes et tous».
C’est la saison: enfilez une veste et rendez-vous sur la Place fédérale à Berne pour Rendez-vous Bundesplatz, un spectaculaire spectacle son et lumière de 30 minutes projeté sur la façade du Palais fédéral. Le thème de cette année est «Voyage», une immersion visuelle à travers certains des monuments les plus emblématiques du monde. La répétition générale a lieu vendredi à 19h30 – ensuite, le spectacle est présenté tous les jours à 19h, 20h et 21h jusqu’au 22 novembre.
