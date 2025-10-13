Aujourd’hui en Suisse

En Europe, il est un autre feuilleton que l’on suit attentivement en Suisse: les tribulations de la vie politique française. Les médias suisses accordent ce lundi une bonne place à la nomination du nouveau Premier ministre français Sébastien Lecornu . Ce dernier a été reconduit dans ses fonctions alors qu’il avait démissionné de ce même poste il y a quelques jours, quelques heures seulement après avoir été nommé par le président Emmanuel Macron.

Dans leurs commentaires, les médias suisses se montrent assez perplexes et critiques, soulignant les difficultés à venir pour ce nouveau gouvernement qui ne semble pas répondre aux attentes de changement exprimées par les Français. Le Blick résume assez bien les doutes de la presse helvétique, en faisant remarquer qu’il faudra «que le gouvernement fasse oublier celui qui, à l’Élysée, plombe désormais le climat par son impopularité record: Emmanuel Macron».

Pour le nouveau gouvernement français, le premier grand problème à résoudre est de mettre sur pied un budget dans un État très endetté, où les finances publiques sont sous pression. Lors d’une participation récente à l’émission de décryptage de l’actualité «C dans l’air» de la chaîne France 5, Richard Wehrli, correspondant du Blick en France, a fait remarquer que ce manque de moyens pouvait avoir des effets jusqu’en Suisse, avec la diminution des liaisons lacustres sur le Léman.

Les déficits des liaisons par bateau entre la Suisse et la France sur le Léman doivent être assumés à parts égales par les deux pays. Mais la France avait refusé de reconduire cet accord. Après plusieurs mois de négociations, un compromis vient d’être annoncé: les deux parties continueront de financer les déficits à parts égales, mais avec une offre réduite de transport dès l’année prochaine. La liaison entre Lausanne et Thonon-les-Bains sera la plus touchée, avec une diminution de moitié des liaisons.