La semaine en Suisse

Le gouvernement suisse ne souhaite pas interdire aux écolières de porter le voile dans les écoles publiques. Il estime que la législation actuelle garantit déjà que chacune et chacun puisse participer aux cours, au sport et à la natation.

Le Conseil fédéral répond ainsi à un postulat adopté par le Conseil national en 2024. Dans son communiqué, publié mercredi, le gouvernement estime que la compétence revient aux 26 cantons. Selon lui, dans une société libérale, les règles vestimentaires doivent rester l’exception. Les enfants doivent donc être autorisés à porter un foulard à l’école.

Interdire systématiquement le port du voile aux écolières musulmanes serait injuste et discriminatoire, a déclaré Önder Günes, président de la Fédération d’organisations islamiques de Suisse (FOIS). «Ce ne serait pas du tout conforme à l’esprit suisse ni compatible avec la liberté de religion», a-t-il déclaré à la SRF.

La parlementaire centriste Marianne Binder, à l’origine du postulat demandant un rapport gouvernemental, s’est dit insatisfaite de cette position. «Je pense que le port du voile par les enfants entrave leur développement, en raison de son caractère stigmatisant et discriminatoire», a-t-elle indiqué à la SRF.

Le Tages-Anzeiger de Zurich estime pour sa part que le rapport du ministère de la Justice est idéologiquement orienté et élude les questions essentielles. «Il ne rend pas justice au sujet – et certainement pas aux filles concernées», écrit le quotidien dans son éditorial.