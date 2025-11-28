Aujourd’hui en Suisse

Chères et chers Suisses,

Aujourd’hui, c’est le Black Friday, et, en Suisse, tout tourne autour de l’argent: celui qui manque, celui qu’il faut dépenser et celui qui continue de se concentrer entre quelques mains.

Les thèmes vont d’un possible recours à la TVA pour financer l’armée, de l’examen du paquet d’économies du Conseil fédéral par une commission du Conseil des États, jusqu’aux nouveaux milliardaires.

Et au milieu, un entrepreneur provoque de nouvelles discussions avec ses interviews dans la presse helvétique.

Je vous souhaite une bonne lecture,