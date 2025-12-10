Aujourd’hui en Suisse

Ignazio Cassis (à gauche) et Guy Parmelin (à droite) se serrent la main après leur élection à la vice-présidence et présidence de la Confédération mercredi 10 décembre 2025.

Mercredi, le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin a été élu à la présidence 2026 de la Confédération avec 203 voix sur 210 bulletins valables , un record depuis le début du siècle. Le PLR Ignazio Cassis a été élu à la vice-présidence avec 144 voix sur 190 bulletins valables.

À 66 ans, Guy Parmelin présidera la Confédération l’an prochain, succédant à la libérale-radicale saint-galloise Karin Keller-Sutter. Il s’agira du deuxième mandat de l’UDC vaudois à la tête du pays.

Lors de son allocution devant le Parlement, le nouveau président de la Confédération a défendu le dialogue et souligné que la diversité de la Suisse est aussi sa force. «Notre société n’a pas besoin de jugements de valeur sur la position des autres, mais de respect pour ceux qui pensent différemment. Les divergences d’opinions nous font avancer», a-t-il rappelé.

D’après nombre d’observateurs, ce mandat a des allures de dernier tour de piste pour le politicien. Les droits de douane étatsuniens, les relations bilatérales avec l’UE et l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions» constitueront vraisemblablement les gros dossiers qui occuperont Guy Parmelin durant son année de présidence.