Aujourd’hui en Suisse

La scène du yodel suisse a de quoi se réjouir: le chant traditionnel a été inscrit jeudi au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Pour la Suisse, comme pour toutes celles et ceux qui yodlent, cette reconnaissance signifie avant tout une visibilité accrue dans l’espace public. Elle s’accompagne toutefois d’obligations. «Nous avons défini ce que l’on appelle des mesures de sauvegarde dans le dossier de candidature», explique à la SRF Nadja Räss, yodleuse et professeure à la Haute École de musique de Lucerne. Cela inclut notamment la promotion de la relève, la numérisation ou encore la sensibilisation du public. «L’UNESCO vérifie régulièrement ces points», ajoute-t-elle.

Un projet déjà lancé dans ce cadre est celui de la «classe qui yodle». «Nous avons fait un appel pour trouver des yodleuses et yodleurs qui enseignent déjà dans des écoles primaires et qui sont prêts à intégrer le yodel dans leurs classes», explique-t-elle.

À l’origine, le yodel servait de moyen de communication en montagne: les bergers l’utilisaient pour rassembler leurs troupeaux ou communiquer entre eux dans les Alpes. Aujourd’hui encore, la pratique est très vivante: plus de 12’000 yodleuses et yodleurs actifs, réunis dans 711 sociétés, sont membres de l’Association fédérale des yodleurs. À cela s’ajoutent de nombreux groupes indépendants.