Aujourd’hui en Suisse

Ibu Asmania (à gauche) et Arif Pujianto (au centre) – deux résidents de l’île de Pari, en Indonésie – devant le bâtiment du gouvernement à Zoug, lors de l’audience en septembre 2025.

Un tribunal zougois a ouvert lundi une porte jusqu’ici close: quatre habitants et habitantes de l’île indonésienne de Pari, en Indonésie, pourront bel et bien poursuivre une entreprise suisse pour des dommages climatiques, rapporte SRF. Le géant du ciment Holcim entend faire appel dans le cadre de cette affaire, qui suscite l’attention bien au-delà des frontières.

Le tribunal cantonal de Zoug déclare recevable une action en justice contre une entreprise pour des dommages climatiques. Les plaignants et plaignantes accusent Holcim d’être en partie responsable du réchauffement climatique, qui entraîne une élévation du niveau de la mer et menace de plus en plus leur île. La responsabilité effective de Holcim reste à déterminer, mais le simple fait que la plainte ait été jugée recevable constitue un tournant juridique.

Holcim fait valoir que les tribunaux ne sont pas le lieu approprié pour lutter contre le changement climatique, résume SRF, relayant la position du groupe. Selon lui, c’est à la politique de définir qui peut émettre combien de CO₂, et non aux tribunaux. Le tribunal conteste cette position: les décisions de justice ne remplacent pas la politique climatique, elles la complètent. Il ne s’agit pas ici d’objectifs climatiques suisses, mais de revendications concrètes de personnes directement touchées.

Le groupe entend faire appel. Indépendamment de la suite de la procédure, l’admission de la plainte accroît la pression sur les grands émetteurs. À l’échelle internationale, cette affaire s’inscrit dans un nombre croissant de procès climatiques: dans plus de 60 pays à travers le monde, près de 3000 actions climatiques de nature diverse sont en cours.