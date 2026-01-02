Aujourd’hui en Suisse

Dans la nuit du Nouvel An, un terrible incendie a fait quarante morts en Valais. De la fumée avait été signalée vers 1h30 dans le bar «Le Constellation», au centre de Crans-Montana, qui s’est rapidement embrasé. L’établissement était très fréquenté des jeunes.

Des vidéos circulant sur Internet montrent le plafond en train de prendre feu. Un fact-check de la SRF confirme que ces images proviennent bien du bar. On y voit des clients tenter de fuir dans la panique. «Tout le monde se bousculait. À côté de moi, des personnes étaient en feu ou étaient déjà mortes», a raconté une témoin interrogée par la SRF.

Quarante personnes ont péri dans les flammes, alors que 119 autres ont été blessées. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, a évoqué l’une des «pires catastrophes de l’histoire du pays».

De nombreuses personnes présentant des brûlures sur plus de 60% de la surface du corps ont dû être placées dans un coma artificiel. Des brûlures sur 10% du corps sont déjà considérées comme graves. Parmi les patients et patientes se trouvent de nombreux jeunes. «Ils ont en moyenne entre 16 et 26 ans», a déclaré la directrice du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) au quotidien 24 Heures.

L’identification des victimes représente un défi majeur. «Nous avons de nombreux proches qui recherchent leurs êtres chers. Beaucoup de parents qui ont perdu la trace de leurs enfants – et qui doivent parfois venir de loin, depuis une autre région linguistique», a indiqué à la SRF Marcel Schlatter, de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ).

Parmi les blessés figurent 71 Suisses. On recense également 14 citoyens français blessés, onze Italiens, ainsi que plusieurs personnes issues d’autres pays, dont la Serbie, la Belgique et le Portugal. L’une des victimes est le jeune golfeur italien Emanuele Galeppini, âgé de 16 ans.

Des experts de la médecine légale étaient encore sur place vendredi afin d’identifier les victimes. De nombreuses personnes ont déposé des fleurs et des peluches proches des lieux du drame en hommage aux victimes. Des médias du monde entier sont présents sur place.