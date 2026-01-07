Aujourd’hui en Suisse

La commune de Crans-Montana, la station valaisanne où quarante personnes ont perdu la vie dans l’incendie d’un bar lors du Nouvel An, est la cible de vives critiques dans de nombreux médias après la conférence de presse d’hier.

Le Blick qualifie la communication des autorités de «fiasco». D’abord en raison de l’aveu des autorités communales de n’avoir procédé à aucun contrôle des mesures de protection incendie entre 2020 et 2025. Quant au pourquoi, «nous ne savons pas l’expliquer», a déclaré le président de commune, Nicolas Féraud.

L’avocat de nombreuses familles de victimes, Romain Jordan, déplore dans les colonnes du Temps que la Commune n’ait pas présenté ses excuses et qu’elle souhaite même se constituer partie civile dans la procédure pénale. Une démarche qui semble, selon lui, vouloir «retirer aux véritables victimes de cette tragédie leur statut, ce qui est inacceptable».

La NZZ souligne à ce propos la phrase la plus malheureuse prononcée par le Nicolas Féraud: la commune aurait été «touchée par la catastrophe plus que d’autres. Plus que tous, je crois». Le quotidien zurichois explique par ailleurs que «l’échec» des autorités communales à effectuer les contrôles laisse penser que ces lacunes sont systémiques et soulève la question du devoir de surveillance de l’autorité supérieure, le canton du Valais.