Aujourd’hui en Suisse

Après la journée de deuil de vendredi, l’incendie de Crans-Montana ne constitue plus l’alpha et l’oméga de l’actualité suisse. La tragédie continue cependant de beaucoup occuper les médias, qui s’intéressent aux premiers résultats de l’enquête.
Également au menu: la mort d’un auteur célèbre, le choix d’un pistolet et un plan d’annexion. Une sélection du jour pour le moins disparate, mais qui a un fil conducteur: la controverse.
Erich von Däniken est mort. Célèbre pour ses théories sur les dieux et les mystères, l’écrivain et publiciste alémanique s’est éteint à l’âge de 90 ans, a confirmé dimanche sa famille.
Erich von Däniken faisait partie des quelques auteurs suisses qui ont connu un succès retentissant en dehors des frontières nationales. Il aura écrit au total 49 livres qui ont été traduits en plus de 30 langes et vendus à 75 millions d’exemplaires.
L’écrivain s’est fait connaître en 1968 avec son best-seller Erinnerungen der Zukunft (Les Chariots des dieux en français). Son œuvre présente des théories relatives aux grands mythes et mystères, allant des dieux aux extra-terrestres en passant par les anciennes civilisations.
Charlatan pour les uns, visionnaire pour les autres, Erich von Däniken était un auteur à succès, mais très controversé. En 2003, il avait inauguré à Interlaken le Mystery Park, un parc à thème ésotérique qui proposait une lecture alternative de l’histoire de l’humanité. Mais l’attraction n’avait pas connu le succès espéré et avait fermé en 2006.
Les investigations se poursuivent pour déterminer précisément les causes de la tragédie de Crans-Montana, qui a provoqué la mort de 40 personnes et gravement blessé plus d’une centaine d’autres. De nombreux témoignages viennent confirmer que ce sont bien des feux de Bengale attachés à des bouteilles qui ont enflammé de la mousse insonorisante.
Les médias se sont fait l’écho des déclarations de Jacques Moretti, lors de son audition. Le propriétaire du bar a reconnu avoir changé lui-même la mousse incriminée, qu’il avait achetée dans un magasin de bricolage. Il a par ailleurs confirmé qu’une porte de service qui aurait pu servir à l’évacuation était verrouillée pour une raison inconnue. Le propriétaire du bar nie toutefois avoir eu connaissance de risques liés aux bougies étincelantes et rejette l’idée de négligences graves ou de non-respect des normes.
Mais les témoignages à charge provenant de rescapés et d’anciens membres du personnel se multiplient. Les critiques portent en particulier sur le manque de sorties de secours. Une enquête de la radiotélévision publique alémanique SRF évoque même l’existence d’un bar clandestin à l’arrière du bar du sous-sol où l’incendie s’est déclaré. L’étau se resserre sur Jacques Moretti; la justice a prolongé ce lundi sa détention provisoire à une durée initiale de trois mois.
Co-propriétaire, son épouse Jessica reste en revanche libre de ses mouvements, mais elle n’échappe pas à la controverse. Plusieurs médias relèvent qu’elle a livré à deux reprises un message d’excuse strictement identique, ce qui laisse penser qu’elle l’aurait appris par cœur, un exercice relativement aisé pour cette ancienne actrice. Cette pratique est habituelle et conseillée par la défense dans des situations particulièrement délicates.
Les affaires se corsent également pour la commune de Crans-Montana, très critiquée pour ne pas avoir suffisamment procédé à des contrôles. Le Ministère public valaisan a informé la commune qu’elle entendait lui dénier la qualité de partie plaignante. Le statut de plaignant, qui suggère que la commune est aussi victime dans cette tragédie, avait suscité un véritable tollé parmi les familles de victimes véritables.
L’administration américaine poursuit sa pression en faveur d’un rattachement du Groenland aux États-Unis. Le président Donald Trump a récemment fait monter encore un peu la tension en déclarant que «toutes les options sont sur la table» pour rattacher l’île aux États-Unis, y compris l’usage de la force militaire.
Une telle pression suscite naturellement des protestations et de vives réactions diplomatiques dans plusieurs pays européens, dont le Danemark, la France et le Royaume-Uni. Mais rien de tel en Suisse. Le Conseil fédéral est jusqu’à présent resté silencieux et la Confédération n’a pas pris de position officielle claire.
Ce silence du gouvernement suisse est dénoncé par une partie des parlementaires. Pour faire pression, un nouveau groupe d’amitié Suisse–Groenland a été fondé par plusieurs membres du Conseil national. Coprésidé par Laurent Wehrli (PLR), Elisabeth Schneider-Schneiter (Le Centre) et Fabian Molina (Parti socialiste), ce groupe vise à exprimer une solidarité politique explicite envers le Groenland face aux ambitions américaines.
Avions de combat, drones, chars d’artillerie: plusieurs acquisitions ou projets d’acquisition de l’armée suisse sont l’objet d’âpres débats. Même l’achat d’un simple pistolet est sujet à controverse. Et pour cause, cette arme est accusée de… tirer toute seule.
L’armée suisse doit remplacer son pistolet réglementaire et souhaitait le Glock 17, une arme autrichienne à la solide réputation et qui remplissait toutes les exigences techniques. Mais l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) a finalement opté pour le P320, un modèle du fabricant américain SIG Sauer. L’arme américaine est moins chère que le pistolet autrichien et devrait être assemblée en Suisse.
L’arme américaine a en revanche échoué sur plusieurs critères jugés importants. Mais le principal problème, c’est que le P320 pourrait être dangereux en raison de tirs accidentels sans pression sur la détente. Les médias américains font état de plus d’une centaine de cas répertoriés. Aux États-Unis, plusieurs corps de polices et certaines agences fédérales ont même abandonné l’arme pour cette raison.
Le pistolet entrera prochainement en service dans l’armée suisse. Selon l’enquête de Watson, Armasuisse n’a pas exigé de modification structurelle du P320. Mais les contrôles seront renforcés lors de la production en Suisse et les tests de réception seront plus stricts pour éviter tout accident.
