Aujourd’hui en Suisse

Erich von Däniken est mort . Célèbre pour ses théories sur les dieux et les mystères, l’écrivain et publiciste alémanique s’est éteint à l’âge de 90 ans, a confirmé dimanche sa famille.

Erich von Däniken faisait partie des quelques auteurs suisses qui ont connu un succès retentissant en dehors des frontières nationales. Il aura écrit au total 49 livres qui ont été traduits en plus de 30 langes et vendus à 75 millions d’exemplaires.

L’écrivain s’est fait connaître en 1968 avec son best-seller Erinnerungen der Zukunft (Les Chariots des dieux en français). Son œuvre présente des théories relatives aux grands mythes et mystères, allant des dieux aux extra-terrestres en passant par les anciennes civilisations.

Charlatan pour les uns, visionnaire pour les autres, Erich von Däniken était un auteur à succès, mais très controversé. En 2003, il avait inauguré à Interlaken le Mystery Park, un parc à thème ésotérique qui proposait une lecture alternative de l’histoire de l’humanité. Mais l’attraction n’avait pas connu le succès espéré et avait fermé en 2006.