Aujourd’hui en Suisse

Selon des révélations du Financial Times, le CEO d’UBS, Sergio Ermotti, envisagerait de quitter ses fonctions en avril 2027 . Pour l’heure, la banque ne confirme ni ne dément ces informations.

Aleksandar Ivanovic, responsable de l’Asset Management de la première banque helvétique, est présenté comme «l’un des successeurs les plus probables» du Tessinois de 65 ans.

Sergio Ermotti avait déjà dirigé UBS de 2011 à 2020 et avait été rappelé à la tête de la banque en 2023 pour piloter l’acquisition de Credit Suisse (CS). Il avait auparavant déclaré qu’il resterait aux commandes «au moins» jusqu’à l’intégration complète de l’ancienne concurrente.

L’action UBS a gagné près de 30% l’an dernier et a doublé sa valeur depuis la veille de l’acquisition de CS. Récemment, Sergio Ermotti est apparu à plusieurs reprises dans l’actualité en raison de son opposition aux nouvelles exigences en matière de fonds propres voulues par le Conseil fédéral, qu’il a qualifiées «d’extrêmes et de disproportionnées». Selon certaines rumeurs, UBS envisagerait même de transférer son siège à l’étranger pour échapper à ces contraintes, mais Sergio Ermotti lui‑même a qualifié cette idée de «sottise».

Texte traduit de l’italien à l’aide de l’IA/op