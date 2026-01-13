Aujourd’hui en Suisse
Si, d’un côté, la solidarité et la douleur pour les victimes ont uni la Suisse après la tragédie du Nouvel An à Crans‑Montana, de l’autre, la colère et les critiques ont encore un peu creusé le «Röstigraben», le fameux fossé entre la Suisse alémanique et latine.
La commune valaisanne fait toutefois l’actualité pour une autre raison: les Jeux olympiques d’hiver 2038, qui pourraient revenir en Suisse après 90 ans.
Une certaine animosité règne entre les régions linguistiques après la tragédie de Crans‑Montana. Plusieurs éditoriaux de la presse alémanique n’ont pas ménagé le canton du Valais, qu’ils décrivent comme une terre d’omerta et de clientélisme.
La vague de critiques a été lancée par la NZZ, une semaine après l’incendie meurtrier. «Valais, terre de douleur et de culpabilité», titrait l’éditorial du journaliste valaisan germanophone Samuel Burgener, selon lequel son canton d’origine serait marqué par une culture du silence où la bonne santé du secteur touristique semble primer sur la sécurité.
D’autres journaux n’ont pas été plus indulgents, évoquant un «échec structurel». Le Blick souligne que l’image que le Valais cultive depuis longtemps – celle d’un canton «rebelle», capable de se débrouiller seul, doté de ses propres règles et nourrissant une saine méfiance envers le gouvernement fédéral – débouche aujourd’hui sur une issue douloureuse.
Le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard, a réagi à ces attaques en parlant de préjugés et en affirmant que «l’arrogance de certains médias alémaniques en ce moment n’est pas à la hauteur de la situation». Le conseiller d’État reconnaît qu’il existe quelques cas de clientélisme contre lesquels il faut lutter, mais, selon lui, remettre en cause le travail de toutes les personnes exerçant des responsabilités «n’aide pas à établir la vérité».
La Suisse a officiellement présenté son projet de candidature pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2038. La presse helvétique évoque une vision ambitieuse et pionnière, qui ne se limite pas à une seule ville ou région.
La candidature, portée par l’association «Switzerland 2038», a reçu un important signe de confiance du Comité international olympique (CIO), rappelle aujourd’hui tvsvizzera.it. Fin novembre 2023, le CIO avait invité la Suisse à un «dialogue privilégié», un statut préférentiel qui offre au pays le temps nécessaire pour peaufiner son dossier jusqu’à la fin de 2027, à l’abri de la concurrence d’autres nations.
Le projet prévoit que l’événement soit réparti dans toutes les régions linguistiques. Une stratégie qui, selon la SRF, pourrait s’avérer gagnante après l’échec de précédentes tentatives, mises en échec par l’opposition de la population locale. Les compétitions sont prévues à Genève, Lausanne, Crans‑Montana, Engelberg, Zurich, Zoug, Lugano, Lenzerheide et St‑Moritz. Lausanne est pour l’heure la ville la plus probable pour la cérémonie d’ouverture et Berne pour celle de clôture.
Le budget destiné à préparer la manifestation au cours des dix prochaines années, financé à 82% par des fonds privés et à 18% par des fonds publics, est estimé à 2,2 milliards de francs. La Suisse a déjà accueilli deux fois les Jeux olympiques d’hiver, toujours à St‑Moritz, en 1928 et en 1948.
Les salaires élevés versés en Suisse par rapport aux pays voisins entraînent des conséquences préoccupantes en Allemagne. Dans les hôpitaux proches de la frontière, le taux de mortalité est plus élevé que dans le reste du pays en raison de l’exode du personnel infirmier. Ce lien de causalité est mis en lumière par une étude du Centre pour la recherche économique européenne (ZEW) et de l’institut IFO.
L’espérance de vie a augmenté ces dernières années en Allemagne, mais elle est restée stagnante dans les zones proches de la Suisse, qui depuis 2011 ont perdu environ 12% de leur personnel infirmier par rapport à des districts similaires situés à l’intérieur du pays.
Les régions allemandes touchées ont commencé à prioriser les patients en fonction de leurs besoins médicaux et, en particulier, à réduire les interventions chirurgicales non urgentes. Chaque point de pourcentage de baisse du personnel a réduit l’intensité des soins d’environ 0,8% par patient, la probabilité d’une intervention chirurgicale de 1% et augmenté la probabilité de décès de 0,4%, précise l’étude.
Selon des révélations du Financial Times, le CEO d’UBS, Sergio Ermotti, envisagerait de quitter ses fonctions en avril 2027. Pour l’heure, la banque ne confirme ni ne dément ces informations.
Aleksandar Ivanovic, responsable de l’Asset Management de la première banque helvétique, est présenté comme «l’un des successeurs les plus probables» du Tessinois de 65 ans.
Sergio Ermotti avait déjà dirigé UBS de 2011 à 2020 et avait été rappelé à la tête de la banque en 2023 pour piloter l’acquisition de Credit Suisse (CS). Il avait auparavant déclaré qu’il resterait aux commandes «au moins» jusqu’à l’intégration complète de l’ancienne concurrente.
L’action UBS a gagné près de 30% l’an dernier et a doublé sa valeur depuis la veille de l’acquisition de CS. Récemment, Sergio Ermotti est apparu à plusieurs reprises dans l’actualité en raison de son opposition aux nouvelles exigences en matière de fonds propres voulues par le Conseil fédéral, qu’il a qualifiées «d’extrêmes et de disproportionnées». Selon certaines rumeurs, UBS envisagerait même de transférer son siège à l’étranger pour échapper à ces contraintes, mais Sergio Ermotti lui‑même a qualifié cette idée de «sottise».
