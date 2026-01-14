Aujourd’hui en Suisse

Victime d’homophobie, Lea Blattner démissionne de la coprésidence de la Jeunesse du Parti évangélique suisse (PEV). La direction du parti se dit «consternée» et estime que de telles attaques sont incompatibles avec les valeurs défendues en Suisse.

Lea Blattner, 32 ans, a expliqué les raisons de sa démission, dans un message posté lundi sur Instagram. En avril, elle avait révélé son homosexualité dans la Basler Zeitung. Un coming out mal accepté par certains membres du parti: depuis, elle a reçu des centaines de messages d’insultes et de haine. Par lettre anonyme, elle a même reçu des menaces de mort.

«Avec le temps, c’est devenu de plus en plus pesant. Surtout à cause des menaces concrètes, y compris de la part de personnes qui savaient où j’habitais. Cela m’a tout simplement fait peur, au point que j’ai eu des problèmes pour dormir», a expliqué Lea Blattner à la RTS.

En Suisse, le cas de Lea Blattner n’est pas isolé. Plusieurs élus homosexuels disent subir des attaques répétées. De son côté, le PEV Suisse a condamné les attaques et encourage Lea Blattner à porter plainte contre l’auteur de la lettre anonyme. Le vice-président du PEV a affirmé que si l’enquête révèle «que c’est vraiment un de ses membres qui a écrit cette lettre — pour l’instant ce n’est qu’une supposition —, nous envisagerons clairement des mesures disciplinaires».