Aujourd’hui en Suisse

La Suisse a beau être un petit pays, Davos l’est plus encore – et la station de montagne atteint de plus en plus ses limites . Cette pression pourrait lui faire perdre le World Economic Forum. Si plus de cinquante ans d’accueil du WEF ont constitué un succès pour la Suisse comme pour les organisateurs locaux, la croissance continue du nombre de participants et d’événements parallèles a poussé les infrastructures de la ville «au point de rupture», rapporte le Blick.

L’Américain Larry Fink, coprésident du WEF, a indiqué au Financial Times que d’autres villes hôtes étaient envisagées, parmi lesquelles Detroit, Dublin, Jakarta ou encore Buenos Aires. Le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis a pour sa part déclaré que le WEF était «d’une importance capitale pour la Suisse» et que le Conseil fédéral «fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir le WEF en Suisse». À ce stade, toutefois, aucun commentaire public n’a été formulé par l’homologue suisse de Larry Fink, André Hoffmann.

Selon le Blick, des plans seraient à l’étude pour interdire la plupart des véhicules privés à Davos durant la semaine du WEF. Les non-résidents et les visiteurs dépourvus d’une accréditation spéciale devraient alors se garer à des points de contrôle situés plus bas dans la vallée.

Alors que gouvernements et organisateurs débattent de l’avenir géographique du forum, une grande partie du «vrai WEF» continue de se dérouler derrière les portes des résidences privées. Dans un entretien accordé à la Neue Zürcher Zeitung, qui l’a surnommé «l’hôte secret du WEF», Marc Wegenstein offre un rare aperçu de l’envers du décor dans les propriétés résidentielles de Davos où séjournent et réseautent les invités VIP. Il a répondu aux demandes les plus diverses: lait de jument fermenté, shampoing antipelliculaire ou encore une portion de caviar (moins prisée depuis que les Russes ne participent plus, précise-t-il). Si le WEF devait un jour déménager, une chose semble acquise: il serait difficile de recréer le charme du village alpin qui façonne depuis longtemps la diplomatie en coulisses à Davos.