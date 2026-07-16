Aujourd’hui en Suisse

Le mâle dominant du zoo de Bâle a mortellement blessé mercredi son nouveau-né. Quelques jours plus tôt, un autre gorille avait dû être euthanasié à la suite d’une morsure.

Un bébé gorille âgé de quatre jours est mort au zoo de Bâle. Selon un communiqué de l’établissement, son père, le mâle à dos argenté Yeba, l’a mortellement blessé d’une morsure à la poitrine, apparemment sans intention de le tuer. Pour Yeba, il s’agissait visiblement d’un jeu: «C’était comme un enfant qui regarde tout le temps un autre jouer avec une petite voiture. À un moment, il l’a attrapée», a expliqué le conservateur du zoo, Adrian Baumeyer, interrogé par la Basler Zeitung.

Il s’agit du deuxième décès au sein du groupe en l’espace de quelques jours. Mardi déjà, le zoo de Bâle avait annoncé que Mobali, un mâle de onze ans, avait dû être euthanasié après avoir été mordu par Yeba aux fesses et dans la région génitale.

Yeba, un mâle à dos argenté âgé de 14 ans, a rejoint la maison des singes du zoo de Bâle l’année dernière et dirige depuis ce groupe de gorilles. Ces derniers mois, des tensions étaient apparues entre lui et Mobali, un mâle castré. Malgré un suivi intensif et des aménagements tels que des espaces de repli pour Mobali, les deux mâles se sont à plusieurs reprises affrontés, a indiqué le zoo.

L’établissement a également précisé que l’infanticide – le fait pour un mâle de tuer un jeune – est un comportement observé et documenté scientifiquement chez les gorilles. La mère, Joas, continue de porter le corps de son petit. Le zoo n’a pas souhaité interrompre cette façon naturelle de faire ses adieux.