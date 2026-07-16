Aujourd’hui en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
C’est un grand drame à petite échelle. Au zoo de Bâle, un gorille mâle a tué son bébé ainsi qu’un rival. «Perdre deux gorilles en 24 heures, c’est extrêmement difficile», a déploré le conservateur de l’établissement. Dans un communiqué, le zoo évoque un «comportement naturel», même si d’habitude les gorilles dominants ne considèrent pas les mâles castrés comme des concurrents.
Bien entendu, il n’y a que peu de place pour le naturel dans cette affaire: être introduit dans un groupe inconnu pour en prendre la tête, vivre castré dans un zoo. Nous en sommes toutefois bouleversés – nous qui sommes, au fond, des singes aussi.
Bonne lecture,
Le mâle dominant du zoo de Bâle a mortellement blessé mercredi son nouveau-né. Quelques jours plus tôt, un autre gorille avait dû être euthanasié à la suite d’une morsure.
Un bébé gorille âgé de quatre jours est mort au zoo de Bâle. Selon un communiqué de l’établissement, son père, le mâle à dos argenté Yeba, l’a mortellement blessé d’une morsure à la poitrine, apparemment sans intention de le tuer. Pour Yeba, il s’agissait visiblement d’un jeu: «C’était comme un enfant qui regarde tout le temps un autre jouer avec une petite voiture. À un moment, il l’a attrapée», a expliqué le conservateur du zoo, Adrian Baumeyer, interrogé par la Basler Zeitung.
Il s’agit du deuxième décès au sein du groupe en l’espace de quelques jours. Mardi déjà, le zoo de Bâle avait annoncé que Mobali, un mâle de onze ans, avait dû être euthanasié après avoir été mordu par Yeba aux fesses et dans la région génitale.
Yeba, un mâle à dos argenté âgé de 14 ans, a rejoint la maison des singes du zoo de Bâle l’année dernière et dirige depuis ce groupe de gorilles. Ces derniers mois, des tensions étaient apparues entre lui et Mobali, un mâle castré. Malgré un suivi intensif et des aménagements tels que des espaces de repli pour Mobali, les deux mâles se sont à plusieurs reprises affrontés, a indiqué le zoo.
L’établissement a également précisé que l’infanticide – le fait pour un mâle de tuer un jeune – est un comportement observé et documenté scientifiquement chez les gorilles. La mère, Joas, continue de porter le corps de son petit. Le zoo n’a pas souhaité interrompre cette façon naturelle de faire ses adieux.
Ce n’est pas le premier incident de ce type en Suisse: des drones non identifiés ont été aperçus dans le ciel au-dessus de la centrale nucléaire de Gösgen. Mais les circonstances de ce survol restent floues.
Dimanche soir vers 22h30, un riverain a aperçu dans le ciel au moins sept drones se dirigeant en direction de la centrale nucléaire de Gösgen. Il a averti la police.
Début juillet, des drones avaient également été signalés près d’une caserne militaire à Jassbach, dans le canton de Berne, où l’armée suisse a centralisé sa défense cybernétique. Auparavant, des observations similaires avaient eu lieu près d’un aéroport militaire à Meiringen – future base des nouveaux avions de combat F-35.
Des drones ont aussi été aperçus à l’automne 2025 au-dessus du poste de couplage électrique de Laufenburg, dans le canton d’Argovie, considéré comme l’un des nœuds les plus importants du réseau électrique européen. Ces drones volaient toutefois pour le compte du gestionnaire du réseau, comme l’a confirmé la RTS.
«Attribuer systématiquement chaque objet volant non identifié à la Russie revient à faire paraître le Kremlin plus puissant qu’il ne l’est», indique Ivo Capaul, chercheur à l’EPFZ, interrogé par la NZZ. Ce spécialiste des actions hybrides estime que «semer la peur fait partie du calcul russe». Selon lui, si quelques survols suffisent à faire croire à l’Europe que Moscou peut s’en prendre à volonté aux infrastructures critiques, l’effet de ces actions est disproportionné par rapport à leur réalité.
En dix ans, la communauté française de Suisse romande a progressé de plus de 50%. Des emplois attractifs, de hauts salaires et une qualité de vie élevée expliquent cet afflux.
Si cette tendance se poursuit, les ressortissantes et ressortissants français pourraient bientôt supplanter les Portugais comme première communauté étrangère en Suisse romande. C’est déjà le cas à Genève, dans le canton de Vaud et dans le Jura; à Neuchâtel, cela pourrait se produire dans les deux prochaines années.
Le canton de Neuchâtel encourage activement l’installation de personnes hautement qualifiées. Selon Roland Nötzel, délégué aux implantations du canton, les entreprises locales sont en permanence à la recherche de main-d’œuvre très spécialisée. Les professionnels français sont particulièrement recherchés, car leur proximité culturelle facilite leur intégration rapide, indique-t-il.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a partiellement donné raison à deux frères véganes, qui avaient déposé plainte après n’avoir pas reçu de repas conformes à leurs convictions éthiques lorsqu’ils étaient privés de liberté.
La cour de Strasbourg a partiellement admis la plainte des deux frères véganes qui se plaignaient de ne pas avoir reçu, l’un lors d’une détention, l’autre lors d’un séjour en psychiatrie, une alimentation correspondant à leurs convictions éthiques. La Cour a estimé que la Suisse avait ainsi violé le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Le premier plaignant avait été incarcéré onze mois dans une prison genevoise à partir de 2018, car il avait jeté des pierres sur des boucheries dans le cadre d’une action militante pour les droits des animaux. Le deuxième a passé deux mois en 2021 dans le service psychiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois. Tous deux avaient demandé une alimentation végane, mais ont reçu à plusieurs reprises des repas non conformes à leurs convictions.
La Suisse a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la CEDH, notamment pour discrimination dans les rentes de veuf ou – dans l’affaire très médiatisée des Aînées pour le climat – pour l’insuffisance des mesures prises contre le changement climatique.
Texte original en allemand, version française adaptée et vérifiée par Dorian Burkhalter
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